Зеленский: Война в Иране может повлиять на поставки оружия Украине

По словам Зеленского, сейчас Киев не наблюдает снижения объемов поставок вооружений от партнеров. "Пока мы не видим этого влияния. Пока те поставки, на которые мы рассчитывали, не уменьшились, но прошли только сутки. Поэтому пока рано делать выводы", - отметил он.

В то же время, президент признал, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке риски могут возрасти. "В любом случае, если будут долгие боевые действия на Ближнем Востоке, безусловно, это будет влиять на поставки (оружия. - Ред.) я уверен в этом", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина работает над тем, чтобы обеспечить стабильное финансирование собственного оборонного производства даже в случае усложнения международной ситуации. "Мы будем делать все, чтобы не было остановлено финансирование нашего отечественного производства, и тогда оно будет работать по полной. Сегодня мы работаем именно над этим, над тем, чтобы 90 млрд евро не были заблокированы", - подчеркнул президент, имея в виду помощь Украине от Европейского Союза (ЕС).

Повлияет ли война в Иране на Россию и лично Путина?

Отвечая на вопрос DW, Зеленский также выразил мнение, что война в Иране может иметь политические и имиджевые последствия для России и лично президента Владимира Путина. "Мне кажется, на сегодняшний день Путин уже показал, какой он союзник в Сирии, когда они в принципе были неспособны помочь режиму Асада. Так же, на мой взгляд, свою слабость они продемонстрировали и сейчас, то есть они как союзники ничтожны", - отметил Зеленский.

По его мнению, главная причина ограниченного влияния России в регионе - концентрация всех ее военных ресурсов на войне в Украине. "Все их силы, все их вооруженные силы и другие формирования - они все находятся в Украине. Больше сил у них нет", - подчеркнул он.

Зеленский считает, что война в Иране должна стать сигналом для российского президента. "Происходящее в Иране мне кажется, - это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура", - заявил он.

Китай и переговоры об окончании российской войны в Украине

Зеленский ответил также на вопрос DW о том, предлагал ли Китай Украине выступить посредником в переговорах по прекращению войны. По словам президента, Киев заинтересован в том, чтобы Пекин был вовлечен в процесс.

"Для нас важно их привлечь не в войну, а именно в прекращение войны, которую Путин принес в Украину. Я думаю, что это в их силах. В любом случае, на поставки некоторых видов оружия, товаров двойного назначения и так далее - на все это может влиять лидер Китая. Для нас их участие было бы точно неплохим. Пока их вовлеченности мы не видим", - отметил Зеленский.

По его словам, тема Украины поднималась во время недавних контактов с международными партнерами, в частности в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) 2 марта. Тот рассказал, как посетил Китай в конце февраля. "У меня был хороший разговор с <...> Мерцем. Для меня были важны детали его визита в Китай. Он поднимал вопросы об Украине, говорил об этом с лидером Китая", - сказал Зеленский. Президент добавил, что поручил украинским дипломатам поддерживать контакт с китайской стороной.