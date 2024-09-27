Зеленский в США: встречи в Белом доме и заявление Трампа о том, что «Украины не существует»

Вице-президент США, кандидат от Демократической партии на пост президента, выступила вместе с Зеленским в Белом доме — на следующий день после того, как другой кандидат в президенты Дональд Трамп раскритиковал президента Украины за то, что тот не заключил сделку с Россией, которая, по словам Трампа, могла бы положить конец войне.

Харрис пообещала поддержку Украине и, завуалированно ссылаясь на Трампа и не называя его имя, заявила, что те, кто хотел бы, чтобы Украина обменялась территориями с Россией в обмен на мир, поддерживают «предложения о капитуляции».

Позже Трамп сообщил, что встретится с Зеленским в пятницу утром в Trump Tower в Нью-Йорке. Хотя Трамп и Зеленский говорили по телефону в июле, они еще не встречались лично.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Украина вряд ли сможет победить, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон потребовал уволить посла Украины в США из-за поездки Зеленского в Пенсильванию, в которой он усмотрел попытку повлиять на американских избирателей.

Помощь на 8 млрд долларов

Первым конкретным результатом визита Зеленского стало заявление президента Байдена о новой военной помощи Украине на сумму около 8 млрд долларов. Это часть пакета в размере 61 млрд долларов, одобренного Конгрессом США в начале года.

В числе прочего Украина получит планирующие авиабомбы Joint Standoff Weapon, еще одну батарею системы ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней. США также расширят программу обучения украинских летчиков полетам на истребителях F-16.

Как писали американские СМИ, с весны этого года, когда США одобрили новый пакет помощи Украине, значительная часть этих средств осталась неизрасходованной из-за проблем с цепочкой поставок. Администрация Байдена должна была потратить деньги до конца сентября, когда в США заканчивается финансовый год.

Поэтому 5,5 млрд долларов из нового пакета должны быть распределены до 30 сентября, а еще 2,4 млрд Киев получит в рамках программы «Ukraine Security Assistance Initiative», которая позволяет властям США покупать оружие у производителей, а не передавать его с американских военных складов.

Во время встречи с Зеленским в Белом доме Байден заявил, что эти меры помогут «укрепить позиции Украины на переговорах в будущем». Президент США также сказал, что для успеха Украины необходимы два элемента — продолжение военной помощи стран Запада и международная поддержка для обеспечения долгосрочной безопасности, в том числе за счет приближения Киева к членству в ЕС и НАТО.

«План победы»

Это четвертая поездка Зеленского в США с начала войны в Украине. Он привез с собой документ, который называет «планом победы».

Содержание документа до сих пор не обнародовалось, известно лишь, что он состоит из четырех пунктов — военная помощь Украине, экономические шаги, дипломатическое давление и «политическое принуждение России».

Wall Street Journal накануне писала, что несколько высокопоставленных чиновников из администрации Байдена, после того как ознакомились с «планом победы» в общих чертах, остались недовольны его содержанием.

Представители Белого дома обеспокоены тем, что у плана нет всеобъемлющей стратегии, а предложения сводятся к предоставлению большего количества оружия и снятию ограничений на применение американских ракет по целям на территории России, утверждает издание.

«Я не впечатлен, там не так много нового», — сказал один из собеседников газеты. Источники Wall Street Journal также отмечали, что предложения Зеленского бескомпромиссны, а разделы документа, посвященные дипломатии и политике, гораздо менее детальны, чем просьбы о предоставлении оружия.

Трамп: «Украины не существует. Это больше не Украина»

Накануне кандидат в президенты США от республиканцев обрушился на Зеленского с нападками, в очередной раз саркастично назвав его величайшим коммерсантом на планете. Его заявления прозвучали в момент, когда Зеленский уже находился с визитом в США.

«Украины не существует. Это больше не Украина, — сказал Трамп на митинге в Северной Каролине. — Дома уничтожены, города исчезли. Их уже нет, а мы продолжаем давать миллионы долларов человеку, который отказывается договариваться, Зеленскому. Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну, он уезжал с 60 млрд долларов» (эта сумма не соответствует действительности).

В прошлом Трамп не раз выступал с подобными уничижительными оценками — говорил, что Украина «уничтожена», а во время войны якобы погибли «миллионы и миллионы». А теперь углубился в историю.

«Байден говорит: „Мы не уйдем, пока не победим“. Но что случится, если они победят? Они этим постоянно занимаются — ведут войны. Как мне кто-то недавно сказал, они победили Гитлера, победили Наполеона. Они воюют. И это неприятно», — заявил кандидат в президенты США.

Скандал с украинским послом

Во время визита Зеленского произошел еще один скандал с республиканцами. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в жесткой форме потребовал немедленно отозвать посла Украины в США Оксану Маркарову.

По словам Джонсона, она организовала визит Зеленского на завод снарядов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания, что, как считает республиканский спикер, стало вмешательством в предвыборную кампанию в США. «Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла», — написал спикер в открытом письме президенту Украины.

В начале этой недели Зеленский посетил военный завод в Скрэнтоне, который выпускает металлические корпуса остро необходимых украинской армии снарядов калибра 155 мм.

Скрэнтон — родной город Байдена, а Пенсильвания — один из главных штатов, в которых будет решаться исход ноябрьских президентских выборов. В Скрэнтоне президента Украины радушно приняли губернатор штата Джош Шапиро, сенатор от Пенсильвании Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт. Все трое — демократы.

Другие республиканцы также восприняли поездку Зеленского в ключевой штат как часть предвыборной агитации за демократов и вмешательство в выборы. Сам украинский президент говорил, что хочет поблагодарить людей, которые производят жизненно важные для Украины боеприпасы.

В своем письме Джонсон указал на то, что встречать Зеленского в Скрэнтоне не пригласили ни одного пенсильванского республиканца, что, по его мнению, явно указывает на партийный характер мероприятия.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый написал в фейсбуке, что увольнять Маркарову в такой ситуации «было бы совсем неправильно»: «Уволить прямо сейчас — это будет слабой позицией. Своих представителей в непростых условиях нужно защищать! Тем более, что госпожа Маркарова работает в четкой координации с Офисом президента Украины».