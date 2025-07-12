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«Хорошо бы узнать имя и зарплату этого кретина»: Лато Лапса о вчерашнем «президентском сигнале» (7)

Neatkarīgā Rīta Avīze 12 июля, 2025 09:17

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TV24

В четверг вечером в Латвии впервые была использована технология сотовой связи для оповещения части населения о сильных дождях, ожидаемых ночью.

Предупреждение в основном касалось южных районов Латвии — от границы с Литвой в направлении Риги, соответственно, жители этих регионов также получили предупреждения на свои телефоны. Наблюдения агентства LETA показывают, что в районах, граничащих с «зоной предупреждения», у некоторых людей возникло недоумение, почему наблюдаются различия и даже среди людей, находящихся в непосредственной близости друг от друга, одни получили предупреждение, а другие — нет.

Оказалось, что получение предупреждения зависит от местоположения вышки сотовой связи, к которой в данный момент подключен телефон.

Предупреждающие сообщения будут распространяться на латышском языке, а в отдельных случаях к ним может быть добавлен перевод на английский язык. Получение и отображение сообщений на смартфонах обеспечивается разработчиками соответствующих операционных систем. Пользователи телефонов должны иметь в виду, что на устройствах Android названия уведомлений будут отображаться на латышском языке только в том случае, если на устройстве доступен и активирован интерфейс на латышском языке. На устройствах Apple в настоящее время полноценный интерфейс на латышском языке недоступен, поэтому названия уведомлений будут отображаться на английском языке или на языке, выбранном пользователем.

Журналист Лато Лапса высказался по этому поводу на сайте «X»: «Хорошо, конечно, что «сотовая связь» может отправить короткое сообщение. Но напомните, пожалуйста, какой язык является государственным в Латвийской Республике? И было бы неплохо узнать имя, фамилию, месячную зарплату и «премию за оценку» этого кретина, который просто взял из США несуществующую там формулировку «президентский сигнал».

 

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Комментарии (7) 96 реакций
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