Зеленский допускает, что не приедет на похороны папы Франциска

«Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел [Андрей Сибига] и первая леди [Елена Зеленская] будут там присутствовать. Что касается меня, для меня было важно быть здесь», — сказал украинский президент, посещая место российского ракетного удара в Киеве.

Известно, что на похороны папы собирается президент США Дональд Трамп, у которого сложные отношения с Зеленским.

Президент Украины сказал, что у него запланировано несколько совещаний с военным руководством. «Есть несколько закрытых вопросов относительно этого удара и относительно ответных шагов Украины. Я не знаю, сколько это будет идти. Если я буду успевать, я обязательно буду присутствовать, потому что я уже сказал, что это важно для Украины», — добавил он.

Также Зеленский прокомментировал слова Трампа в вышедшем в пятницу интервью журналу Time о том, что «Крым останется с Россией». Он сказал, что его позиция не изменилась — Крым принадлежит Украине