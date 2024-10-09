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Здесь вам не филармония! На рок-концерте в Риге зрители теряли сознание

Редакция PRESS 9 октября, 2024 11:30

ЧП и криминал 0 комментариев

Посещение массового мероприятия закончилось обмороком. На прошлых выходных несколько посетителей одного из рижских клубов потеряли сознание прямо во время концерта. Некоторые из них жаловались на плохую вентиляцию. Что пошло не так, выясняла корреспондент LSM+ Юлия Бите.

Именно так, под крики «Человеку плохо!», прошел концерт группы «Нервы» в Риге в субботу 5 октября. По словам посетительницы концерта Натальи, пять человек во время выступления музыкантов потеряли сознание.

«Дети падали в обморок, кого-то уносили. Около бара когда я была, видела — одну девочку папа выносил, это был не сотрудник бара. Остальные — музыкант Женя Мельковский, солист группы «Нервы», со сцены говорил: там ребенку плохо — пожалуйста, расступитесь, охранники, идите сюда, отнесите человека на воздух. Все сразу расступались, помогали».

Основная публика концерта — это подростки.

«Людей было очень много. Было душно даже до начала концерта, когда люди еще просто ждали группу.

К публике претензий нет, к музыкантам тоже — они очень заботились. Но каким образом заботились организаторы? Охранники делали что могли, но организовано ничего не было. Вентиляции либо не было, либо она была недостаточной», — говорит Наталья.

Директор группы «Нервы» Дарья Мишина, комментируя выступление в Риге, говорит, что такое на рок-концертах происходит достаточно часто.

«Концерт был организован прекрасно! Мы работаем с этими организаторами уже долго, много лет. И претензий к организации у нас нет.

Это рок-концерт. Мы не в филармонии находимся, где люди сидят на стульчиках и слушают концерт. Это рок-концерт, на котором люди танцуют, слэмятся, прыгают. Тем более — это молодежь, как ни крути — и все это происходит в достаточно энергичном формате.

С нашей стороны все было сделано так, чтобы максимально людям было комфортно. И с нашей, и со стороны организаторов, и площадки».

Дарья Мишина говорит, что было продано 2043 билета на концерт, и вместительность такого зала — 2500. В концертном же зале Tower говорят, что в зале разрешено находиться двум тысячам людей, а на концерте «Нервов» было 1900.

«Мы обсудили это с организатором концерта. Именно этот вопрос — если аудитория более молодая, то количество продаваемых билетов нужно немного пересмотреть. В будущем их точно будет меньше. Хотя все было сделано в соответствии со стандартами. Кроме того, мы обсудили и с персоналом — чтобы, когда подростки весь день ждут возле дверей, чтобы занять места в первых рядах, мы за ними условно присматривали бы и убеждались, что они попили и что-то сьели», — сообщил представитель Tower Events Venue & Concert Hall Янис Бекерис.

А концертный деятель Лев Березин говорит, что на случившееся повлияло несколько факторов. И вместительность клуба, и родители, которые пускают на такие мероприятия детей, и специфика самого мероприятия.

«В принципе, когда стоят 1900 человек плечом к плечу — всё что угодно может произойти. Должна быть равномерно распределена охрана, которая помимо того, что охраняет, следит также за тем, чтобы ничего не произошло в густозаселенных перед сценой местах. Где люди скапливаются и давят друг друга. 1900 для латвийских клубов — это очень много».

В Службе неотложной медпомощи нам ответили, что в субботу к клубу Tower «неотложку» вызвали один раз, но госпитализация человеку не понадобилась.

От организатора этого концерта — Ready events — за два дня комментариев  не получили.

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