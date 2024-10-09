Здесь вам не филармония! На рок-концерте в Риге зрители теряли сознание

Именно так, под крики «Человеку плохо!», прошел концерт группы «Нервы» в Риге в субботу 5 октября. По словам посетительницы концерта Натальи, пять человек во время выступления музыкантов потеряли сознание.

«Дети падали в обморок, кого-то уносили. Около бара когда я была, видела — одну девочку папа выносил, это был не сотрудник бара. Остальные — музыкант Женя Мельковский, солист группы «Нервы», со сцены говорил: там ребенку плохо — пожалуйста, расступитесь, охранники, идите сюда, отнесите человека на воздух. Все сразу расступались, помогали».

Основная публика концерта — это подростки.

«Людей было очень много. Было душно даже до начала концерта, когда люди еще просто ждали группу.

К публике претензий нет, к музыкантам тоже — они очень заботились. Но каким образом заботились организаторы? Охранники делали что могли, но организовано ничего не было. Вентиляции либо не было, либо она была недостаточной», — говорит Наталья.

Директор группы «Нервы» Дарья Мишина, комментируя выступление в Риге, говорит, что такое на рок-концертах происходит достаточно часто.

«Концерт был организован прекрасно! Мы работаем с этими организаторами уже долго, много лет. И претензий к организации у нас нет.

Это рок-концерт. Мы не в филармонии находимся, где люди сидят на стульчиках и слушают концерт. Это рок-концерт, на котором люди танцуют, слэмятся, прыгают. Тем более — это молодежь, как ни крути — и все это происходит в достаточно энергичном формате.

С нашей стороны все было сделано так, чтобы максимально людям было комфортно. И с нашей, и со стороны организаторов, и площадки».

Дарья Мишина говорит, что было продано 2043 билета на концерт, и вместительность такого зала — 2500. В концертном же зале Tower говорят, что в зале разрешено находиться двум тысячам людей, а на концерте «Нервов» было 1900.

«Мы обсудили это с организатором концерта. Именно этот вопрос — если аудитория более молодая, то количество продаваемых билетов нужно немного пересмотреть. В будущем их точно будет меньше. Хотя все было сделано в соответствии со стандартами. Кроме того, мы обсудили и с персоналом — чтобы, когда подростки весь день ждут возле дверей, чтобы занять места в первых рядах, мы за ними условно присматривали бы и убеждались, что они попили и что-то сьели», — сообщил представитель Tower Events Venue & Concert Hall Янис Бекерис.

А концертный деятель Лев Березин говорит, что на случившееся повлияло несколько факторов. И вместительность клуба, и родители, которые пускают на такие мероприятия детей, и специфика самого мероприятия.

«В принципе, когда стоят 1900 человек плечом к плечу — всё что угодно может произойти. Должна быть равномерно распределена охрана, которая помимо того, что охраняет, следит также за тем, чтобы ничего не произошло в густозаселенных перед сценой местах. Где люди скапливаются и давят друг друга. 1900 для латвийских клубов — это очень много».

В Службе неотложной медпомощи нам ответили, что в субботу к клубу Tower «неотложку» вызвали один раз, но госпитализация человеку не понадобилась.

От организатора этого концерта — Ready events — за два дня комментариев не получили.