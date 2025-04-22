Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Союзники Украины надеются добиться гарантий безопасности и программ восстановления для пострадавшей страны в обмен на возможные территориальные уступки.

Предложения США, представленные Украине на прошлой неделе в Париже, включают официальное признание Вашингтоном аннексированного Крыма российской территорией и в перспективе снятие санкций с России в рамках будущего соглашения, сообщили три осведомлённых источника. Взамен Москва должна прекратить боевые действия на территории Украины в момент, когда её армия обладает преимуществом как по численности, так и по вооружению.

Советник президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что в американских предложениях есть как приемлемые для Киева идеи, так и те, с которыми он не согласен. Один западный чиновник отметил, что уровень давления на Украину «поразителен». Все собеседники говорили на условиях анонимности из-за чувствительности темы.

Официальный представитель Госдепартамента США попытался преуменьшить значимость предложения, заявив, что Вашингтон не ставит Киев перед фактом. Однако всё более открытое недовольство администрации Дональда Трампа медленным ходом переговоров вызывает у Киева опасения по поводу возможного ухудшения отношений с США.

По мере того как переговоры набирают темп, а американские представители угрожают выйти из процесса в течение нескольких дней, давление на Киев усиливается. Французские, британские и немецкие дипломаты, ставшие более активными участниками мирных переговоров, намерены в Лондоне отстаивать интересы Украины, настаивая на включении в любое соглашение гарантий безопасности и программ восстановления, которые, возможно, будут частично профинансированы за счёт замороженных российских активов.

Европейские и даже некоторые украинские чиновники в частном порядке признают, что Киев вряд ли в обозримом будущем вернёт контроль над оккупированными Россией территориями. В лучшем случае они надеются затормозить заключение соглашения, которое позволило бы Москве сохранить захваченные земли и выйти из-под санкций, не обеспечив при этом Украине значительных выгод.

«Есть опасения, что Трамп оказывает давление на украинцев и недостаточно жёстко относится к России», — заявил Муджтаба Рахман, управляющий директор аналитической компании Eurasia Group. — «Ключевой вопрос сейчас — что получит Украина в обмен на отказ от части своей территории?»

США представили контуры своих предложений Украине на переговорах в Париже на прошлой неделе. По словам двух источников, украинская сторона восприняла это как последнее предложение Вашингтона перед возможным отказом от участия в мирном процессе.