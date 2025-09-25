Завершите миграцию до истечения срока: MS Office 2021 Pro на всю жизнь за 31 евро и Office 2024 Home and Business за 139 евро!
Сэкономьте более 200 евро!
14 октября 2025 года - дата, когда будет прекращено использование целого поколения корпоративного программного обеспечения MS. Помимо Win 10, прекращение бесплатных обновлений безопасности для Office 2016 и 2019 затронет миллионы компаний, которые полагаются на эти популярные программы для повышения производительности. Воспользуйтесь специальным предложением Keysoff Office, ведь это может быть ваш последний шанс обновить программное обеспечение Office и операционную систему с большой скидкой. Обновитесь до Office 2021 Professional всего за 31,65 евро, и вы получите постоянный доступ к Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Access и Publisher. Если вам нужна надежность в повседневных инструментах, это предложение вам понравится. Это тот же MS Office, который вы уже знаете, - усовершенствованный для современных рабочих процессов и упакованный так, чтобы быть доступным и соответствовать будущему. Если вы хотите добавить эти приложения на свой Mac, Office 2021 Home and Business для Mac можно приобрести за 59,29 евро. Новейший пакет Office готов как для WinOS, так и для macOS. Разблокируйте функции искусственного интеллекта с помощью Office 2024 Home & Business всего за €139,99 Keysoff - мгновенная экономия 200 евро!
Какой бы вариант вы ни выбрали, если у вас возникнут какие-либо сомнения, обязательно обратитесь в службу поддержки Keysoff. Они позаботятся о том, чтобы установка прошла гладко, а если в будущем вы захотите обновить или изменить пакет услуг, они будут готовы и готовы помочь вам в этом.
Подписка не требуется! Специальные цены действуют только в течение одной недели!
- Office 2021 Pro Plus – 65€
- Office 2021 Pro Plus - 2 Keys – 59.95€ (29.98€ /ключ)
- Office 2021 Pro Plus - 3 Keys – 82.25€ (27.42€ /ключ)
- Office 2021 Pro Plus - 5 PCs – 131.50€ (26.30€ Per PC)
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ /ключ)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€(11.83€ /ключ)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ /ключ)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Office 2024 Home and Business - 139.99€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 59.29€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
Все в одном пакете - модернизируйте свой ПК по выгодной цене! (Код скидки: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 42.60€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 37.15€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 42.19€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro - Package – 37.05€
- Visio Professional 2021 – 22.97€
- Project Professional 2021 – 25.70€
Оптовые наборы для всех предприятий, независимо от их размера! Покупайте больше, экономьте больше!
- Win 11 Pro - 50 keys – 400€ (Only 8€/ключ)
- Win 11 Pro - 100keys – 750€ (Only 7.5€/ключ)
- Win 11 Home - 50 Keys – 389€ (Only 7.59€/ключ)
- Win 11 Home - 100 Keys – 699€ (Only 6.99€/ключ)
- Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€ (Only 25€/ключ)
- Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€ (Only 24€/atslēga)
Почему стоит выбрать Keysoff?
Являясь сторонним продавцом, Keysoff уделяет особое внимание удовлетворению потребностей клиентов, предлагая 100% легитимные ключи и простой процесс покупки. Благодаря быстрой доставке лицензионных ключей клиенты могут быстро активировать свои продукты. Keysoff заработал репутацию профессионала и отличного сервиса, о чем свидетельствует его средний рейтинг «отлично» на TrustPilot, стороннем сайте отзывов, где люди могут оценивать товары, услуги и веб-сайты. Среди предложений Keysoff - лучшие операционные системы Microsoft, пакеты Office, инструменты Ashampoo и бизнес-инструменты, такие как Microsoft Windows Server, Windows Storage Server и SQL Server. Здесь вы можете сэкономить до 95 % на PRM и купить только 100% легитимные ключи с безопасными методами оплаты, гарантией возврата денег и одной из лучших команд технической поддержки.
(Связаться с Keysoff: service@keysoff.com).