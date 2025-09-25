Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Завершите миграцию до истечения срока: MS Office 2021 Pro на всю жизнь за 31 евро и Office 2024 Home and Business за 139 евро!

25 сентября, 2025

Реклама

Сэкономьте более 200 евро!

14 октября 2025 года - дата, когда будет прекращено использование целого поколения корпоративного программного обеспечения MS. Помимо Win 10, прекращение бесплатных обновлений безопасности для Office 2016 и 2019 затронет миллионы компаний, которые полагаются на эти популярные программы для повышения производительности. Воспользуйтесь специальным предложением Keysoff Office, ведь это может быть ваш последний шанс обновить программное обеспечение Office и операционную систему с большой скидкой. Обновитесь до Office 2021 Professional всего за 31,65 евро, и вы получите постоянный доступ к Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Access и Publisher. Если вам нужна надежность в повседневных инструментах, это предложение вам понравится. Это тот же MS Office, который вы уже знаете, - усовершенствованный для современных рабочих процессов и упакованный так, чтобы быть доступным и соответствовать будущему. Если вы хотите добавить эти приложения на свой Mac, Office 2021 Home and Business для Mac можно приобрести за 59,29 евро. Новейший пакет Office готов как для WinOS, так и для macOS. Разблокируйте функции искусственного интеллекта с помощью Office 2024 Home & Business всего за €139,99 Keysoff - мгновенная экономия 200 евро!

Какой бы вариант вы ни выбрали, если у вас возникнут какие-либо сомнения, обязательно обратитесь в службу поддержки Keysoff. Они позаботятся о том, чтобы установка прошла гладко, а если в будущем вы захотите обновить или изменить пакет услуг, они будут готовы и готовы помочь вам в этом.

Подписка не требуется! Специальные цены действуют только в течение одной недели!

Все в одном пакете - модернизируйте свой ПК по выгодной цене! (Код скидки: SKK62)

Оптовые наборы для всех предприятий, независимо от их размера! Покупайте больше, экономьте больше!

Почему стоит выбрать Keysoff?

Являясь сторонним продавцом, Keysoff уделяет особое внимание удовлетворению потребностей клиентов, предлагая 100% легитимные ключи и простой процесс покупки. Благодаря быстрой доставке лицензионных ключей клиенты могут быстро активировать свои продукты. Keysoff заработал репутацию профессионала и отличного сервиса, о чем свидетельствует его средний рейтинг «отлично» на TrustPilot, стороннем сайте отзывов, где люди могут оценивать товары, услуги и веб-сайты. Среди предложений Keysoff - лучшие операционные системы Microsoft, пакеты Office, инструменты Ashampoo и бизнес-инструменты, такие как Microsoft Windows Server, Windows Storage Server и SQL Server. Здесь вы можете сэкономить до 95 % на PRM и купить только 100% легитимные ключи с безопасными методами оплаты, гарантией возврата денег и одной из лучших команд технической поддержки.

(Связаться с Keysoff: service@keysoff.com).

Зеленский: Трамп согласен с правом Украины на ответные удары

Мир 13:51

Мир

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

Загрузка

К выходным правительство рухнет? Недоверие Силине выразила ещё одна партия

Важно 13:39

Важно

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Эта работа никогда не прекращалась: глава муниципальной полиции рассказал, как ловят нелегалов

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Дания назвала инциденты с дронами гибридными атаками

Мир 13:17

Мир

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Найденный под Краславой рысенок умер в зоопарке

Для настроения 13:08

Для настроения

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Латвия совместно с немцами построит завод боеприпасов на 150 рабочих мест

Важно 12:59

Важно

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

На ковёр к премьеру! Силиня спросит с СЗК за поддержку оппозиции по отказу от Стамбульской конвенции

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

