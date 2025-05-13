Завалим Европу «карумсом» и другие способы поднять экономику страны от министра Валайниса

Падение началось еще в 2014 году

Министр начал с ретроспективы последних десяти лет, подчеркнув, что спад в экономике и формирование разрыва между Латвией и Литвой с Эстонией начались ещё в 2014 году — задолго до снижения транзита, «капитального ремонта» финансового рынка, пандемии COVID-19 и войны в Украине.

Вызов для Латвии: тарифные войны Трампа

«Конечно, мы видим, что в экономике у нас были разные потрясения, но мы не можем игнорировать обсуждение тех потрясений, которые произошли за последние месяцы. И, безусловно, это — инициированный США вопрос о тарифах. Конечно, это влияет и на нашу экономику. Несмотря на то, что США для Латвии — одиннадцатый по величине экспортный и семнадцатый импортный партнёр. Тарифы напрямую латвийскую экономику существенно не затрагивают, но в косвенном плане — безусловно. Если это повлияет на экономику Германии, если это затронет наших ближайших торговых партнёров, то это неизбежно скажется и на экономике Латвии. Поэтому данный аспект обязательно нужно учитывать при обсуждении будущего экономического развития нашей страны.

Если посмотреть, как эти пошлины уже повлияли на Латвию, то прямых расчетов пока нет, но если посмотреть на резюме «Перспектив развития мировой экономики» Международного валютного фонда, то мы увидим, что прогнозы экономического роста уже снижены. Прогноз глобального роста снижен с 3,3% до 2,8%, прогноз по еврозоне снижен уже на 0,8 процентного пункта. Что касается США, то МВФ предупреждает, что при таком развитии событий существует 40-процентная вероятность наступления рецессии. Эти данные очень тревожны, и, на мой взгляд, эта негативная тенденция станет основанием для содержательных дискуссий, в ходе которых все заинтересованные стороны будут стремиться изменить ситуацию и повлиять на прогнозы. И я уверен, что это в интересах не только США, но и Европейского союза», — заявил В. Валайнис.

Удвоить экономику за 10 лет?

В. Валайнис, как и в прошлогодних экономических дебатах, вновь обозначил цель удвоения экономики за 10 лет и по-прежнему считает её достижимой.

«Если взглянуть на вопросы, поставленные год назад, они не изменились. Это по-прежнему вопросы макроуровня, касающиеся экономического развития, человеческого капитала, конкурентной бизнес-среды, сбалансированного регионального развития, современной инфраструктуры, жилья, климатических изменений, инвестиций в "зелёную" инфраструктуру — цели остались прежними».

Реформа Латвийского агентства инвестиций и развития

«Если говорить о развитии инвестиций, то в прошлом году была проведена реорганизация Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). Акцент был сделан на зарубежные региональные визиты, и все они дали результат. Коллеги, если взглянуть на эти визиты, то, например, Германия. Была сделана огромная ставка на Германию как на крупнейшую экономику Европы. В конце прошлого года это дало конкретные числовые результаты — Германия переместилась с четвёртого на первое место по интересу инвесторов к инвестициям в Латвии.

Стратегически совместно со всеми бизнес-организациями мы сосредоточились на инвестициях из США. Сегодня интерес инвесторов из США среди стран вне ЕС — абсолютный лидер, и по инвестициям в Латвию — тоже абсолютный лидер! И это результат целенаправленной работы по привлечению инвестиций.

В LIAA мы утроили количество сотрудников, занимающихся инвестициями, по сравнению с предыдущим периодом», — сообщил В. Валайнис.

Главная проблема — нехватка частных инвестиций

Министр указал, что главной проблемой остаётся привлечение капитала для нашей экономики. Речь не идет только о структурных фондах, которые помогают росту экономики. Пакетов этих денег для стран Балтии примерно равны, но есть принципиальная разница — в объёме инвестиций из частного сектора. И именно объём выданных кредитов показывает ключевое различие между Латвией, Литвой и Эстонией.

Одна из целей Министерства экономики — увеличить объём выданных нефинансовым предприятиям кредитов с нынешних 14% ВВП до 17% ВВП, а также нарастить объём накопленных прямых иностранных инвестиций в акционерный капитал латвийских компаний до 32 млрд евро.

В Литве и Эстонии эти показатели составляют соответственно 35 и 34 млрд евро, в Латвии — 22,5 млрд евро. Есть куда расти, и нужны целенаправленные действия для стимулирования роста объёмов кредитования.

Нужно 3,7 миллиарда дополнительно

Викторс Валайнис считает, что в экономику необходимо дополнительно влить 3,7 миллиарда евро, чтобы можно было начать говорить о её развитии.

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) должно ежегодно привлекать более одного миллиарда евро инвестиций, бороться за каждую из них, чтобы перейти от сотен миллионов к миллиардам. Министр верит, что после проведённой реформы и запланированных на ближайший год действий, LIAA достигнет этой цели.

В прошлом году был достигнут важный результат: интерес инвесторов к Латвии почти утроился — с 4–5 миллиардов до 11 миллиардов. Поэтому дополнительно привлечь 3,7 миллиарда — вполне реальная цель.

Зелёный коридор для оборонной промышленности

Викторс Валайнис также напомнил о принятой во вторник инициативе — создании «зелёного коридора» для развития проектов в сфере оборонной промышленности.

На данный момент в рамках этой инициативы появился новый порядок, доступный для более чем 500 латвийских предприятий. Примерно 550 латвийских компаний соответствуют критериям «зелёного коридора» — они смогут значительно быстрее продвигаться в строительных и планировочных процессах, а также в любых административных процедурах.

Также планируется в ближайшее время создать фонд оборонной промышленности объёмом инвестиций в 50 миллионов евро. Уже сейчас Министерство экономики открыло программы на сумму 130 миллионов евро для продуктов двойного назначения, в первую очередь — для оборонной сферы. Министерство экономики и Министерство обороны совместно работают над оценкой этих проектов. Министр экономики выразил уверенность, что такой подход обеспечит дополнительные 200 миллионов евро для оборонной промышленности.

Сейчас в Латвии насчитывается 180 предприятий, чей экспорт превышает 20 миллионов евро. Цель Министерства экономики — за год увеличить это число до 250.

Следующие чемпионы экспорта

Викторс Валайнис назвал компании, которые начинают серьёзный путь на экспортные рынки. Одна из них — мясоперерабатывающее предприятие Forevers, ранее ориентированное только на внутренний рынок, теперь планирует удвоить объёмы производства. Также производитель творожных сырков Kārums, ранее мало ориентировавшийся на экспорт, теперь решил выйти на новые рынки.

Министр положительно оценил деятельность компании Ludzas maize, руководителю которой 80 лет, но этот уважаемый человек сумел создать сильное предприятие на самой границе Латгалии с Россией и твёрдо намерен выйти на экспорт. Пока он делает это своими силами, но при оказании поддержки и включении зарубежных представительств LIAA, у компании может открыться гораздо более перспективный путь развития.

Огромный ветропарк у Елгавы

Сейчас уже построены солнечные парки, а рядом с Елгавой вскоре появится огромный ветропарк. Общий объём инвестиций в проект составляет 185 миллионов евро. На этапе реализации уже локализованы инвестиции в размере 90 миллионов евро. По словам В. Валайниса, это очень важный стимул для развития экономики. Развитие «зелёного» производства в Латвии обеспечит экономическую добавленную стоимость этим проектам. Речь идёт не только о региональных, но и о национальных проектах — таких как ELWIND и другие.

В Риге — лучшая среда для криптокомпаний в Европе

В рижских офисных зданиях работают технологические и криптокомпании, действующие в международной среде. У Риги есть все преимущества, чтобы стать магнитом для привлечения таких международных компаний. Разработаны нормативные акты, упрощающие получение лицензий для таких фирм, и в этом направлении Латвия занимает абсолютно лидирующую позицию в Европе.

Иностранные предприниматели не сразу верят, что регулирование действительно столь благоприятное, но уже есть первые компании, которые подали заявки на лицензии в Латвии. Некоторые компании, по оценке министра, могут обеспечивать не 10 миллионов евро в государственный бюджет в год, а 10 миллионов — в месяц.

60 мер по сокращению строительной бюрократии

В прошлом году был анонсирован комплекс из 60 мер по сокращению бюрократии в процессе строительства. Эти 60 мероприятий были специально нацелены на разработчиков новых проектов, чтобы новые проекты в Латвии стали более интересными для разработчиков, и разработчики начали бы их реализовывать.

«Если приходит застройщик и говорит: послушайте, в Эстонии и Литве от идеи, что я хочу вложить 50 миллионов в жилищное строительство, до ее реализации проходит год-полтора, а в Латвии — три, четыре и даже пять лет. Мы не можем надеяться, что сюда придут какие-то инвесторы и что-то будут развивать в таких условиях», — сказал министр экономики.

Где взять работников?

В. Валайнис предупредил, что Закон о труде вскоре будет включен в повестку дня Сейма и что в дискуссиях по вопросам человеческого капитала не будет ничего популярного. Министр экономики призвал депутатов Сейма проявить конструктивность и прислушаться к призывам предпринимателей и иностранных инвесторов. В настоящее время иностранные инвесторы определили вопрос человеческого капитала как вопрос номер один в Латвии, который превосходит и тему обороны, и инвестиционную среду, а именно вопрос человеческого капитала. Поэтому внесение поправок в законодательство крайне необходимо.