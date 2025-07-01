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Чулкова: чем дальше от столицы, тем слабее принципы? Зачем Степаненко вошла в коалицию с «Прогрессивными» (1)

Редакция PRESS 1 июля, 2025 20:06

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Всю прошлую неделю в больших и малых самоуправлениях Латвии выбирались мэры и складывались новые коалиции. Внимание большей части общества приковано к большим городам - Риге, Даугавпилсу, Резекне, Юрмале - но в регионах, как оказалось, тоже образовались весьма интересные союзы. Порой даже не всегда объяснимые с точки зрения идеологии будущих заклятых друзей.

Например в Адажском крае, партия "Суверенная власть" под руководством Юлии Степаненко вступила в коалицию с партиями "Прогрессивные" и "Объединение регионов Латвии". Хотя казалось бы, какие у них могут быть точки соприкосновения?

С первыми у "Суверенной власти" есть очевидное разногласие в вопросах семейных ценностей и по LGBT повестке, которую партия Степаненко не поддерживает. Как результат, сильно критикует новоизбранного "прогрессивного" мэра в Риге и принципиально не готова с ними работать. Но в Адажском самоуправлении мы уже видим другую картину. Получается, чем дальше от Риги, тем слабее принципы? Видимо - это другое.

Союз с партией "Объединение регионов Латвии" тоже вызывает вопросы, особенно у русскоязычного избирателя, который поддержал Степаненко на муниципальных выборах. Если посмотреть шире, то эта политическая сила представлена и в парламенте Латвии в составе Национального объединения. Того самого, что подало уже ставший легендарный закон о запрете русского языка в публичном пространстве Латвии. Однако это не остановило Юлию Степаненко от того, чтобы поддержать представителя от Объединения регионов на должность главы самоуправления Адажского края, и сформировать совместную коалиции на следующие четыре года.

На этом интересные политические союзы в регионах не заканчиваются - о них уже зашумели социальные сети. Например, все та же партия Юлии Степаненко, поддержала мэра от "Нового Единства" в Саласпилсе и вошла с ними в коалицию. Правда, тут вышла осечка - когда этот факт стал достоянием гласности, партия открестилась от своего голосования за "Новое единство" и пообещала отозвать свои голоса.

Политика в Латвии не удивляет, точнее радует своей стабильностью. До выборов избирателям говорится одно, а после - уже можно по-другому. Тут вспоминаются слова Эйнарса Репше, бывшего в свое время премьер-министром: "Как можно не обещать?" Классика, которая раз за разом повторяется от одного созыва депутатов к другому, и, наверно, никогда не устареет.

Cветлана Чулкова, член партии "Стабильности!". 

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Комментарии (1) 35 реакций
Комментарии (1) 35 реакций
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