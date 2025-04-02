Застрелил на охоте владельца охранной фирмы: бывший шеф полиции генерал Шулте получил реальный срок

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Ранее сообщалось о гибели человека во время охоты в Стопиньской волости в конце ноября 2022 года. Первоначально было установлено, что смерть человека наступила естественным путем, однако позднее, после осмотра судебно-медицинским экспертом, были обнаружены признаки насильственной смерти, в связи с чем расследование было передано в Бюро внутренней безопасности.

В ходе расследования дела Бюро внутренней безопасности пришло к выводу, что Шулте во время охоты произвел выстрел из своего охотничьего ружья и ранил человека, который от полученных ранений скончался.

По имеющейся у LETA информации, во время охоты погиб предприниматель Янис Гаркалнс. По информации «Firmas.lv», Гаркалнс был владельцем охранного предприятия «Alabais», зарегистрированного в Улброке, Стопиньское самоуправление. Он и Рихард Созинов, сын бывшего начальника криминальной полиции Рижского района Андрея Созинова, также являлись владельцами предприятия охранных систем Shield Security Group.

Тем временем, после охоты, Шульте объявил своему начальству, что уходит в отставку.