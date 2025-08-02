Зашёл в поезд с билетом, но не зарегистрировал его? Штраф 50 евро — «Vivi» считает это нормой

Один из пользователей так описал ситуацию: «Только что проводница “Vivi” заявила, что билет нужно обязательно зарегистрировать в терминале у двери. Если не сделал — штраф. То есть билет есть, но главное поставить галочку». В комментариях под постом другие пассажиры подтвердили, что аналогичное требование уже предъявлялось в поездах.

Компания «Vivi» пояснила, что в электропоездах билеты следует регистрировать сразу после посадки через терминал, а в дизельных — обращаться к контролёру. «Если билет не зарегистрирован, он считается недействительным», — сообщили в службе поддержки. Контролёры, имеющие специальную маркировку на форме, вправе наложить штраф в таких случаях.

Некоторые пассажиры выражают сомнение в справедливости новых требований. «Если я купил билет на конкретный рейс и нахожусь в поезде, значит, я не безбилетник. Всё остальное — проявление полицейского подхода», — написал один из комментаторов. Другой отметил: «Бывает, что терминал пишет, что билет недействителен, а у кондуктора всё в порядке. Так можно ли наказывать за технические сбои?»

Появились и призывы обратиться в Центр защиты прав потребителей (PTAC) для получения юридической оценки обоснованности требований. Пока официальной реакции ведомства нет.