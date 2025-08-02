Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зашёл в поезд с билетом, но не зарегистрировал его? Штраф 50 евро — «Vivi» считает это нормой

Редакция PRESS 2 августа, 2025 09:11

Важно 0 комментариев

Elektrovilciens "Vivi" Rīgas Centrālajā stacijā.

В социальных сетях развернулась активная дискуссия после сообщений о том, что пассажиру поезда «Vivi» может быть выписан штраф в 50 евро за отсутствие отметки о регистрации даже при наличии оплаченного билета.

Один из пользователей так описал ситуацию: «Только что проводница “Vivi” заявила, что билет нужно обязательно зарегистрировать в терминале у двери. Если не сделал — штраф. То есть билет есть, но главное поставить галочку». В комментариях под постом другие пассажиры подтвердили, что аналогичное требование уже предъявлялось в поездах.

Компания «Vivi» пояснила, что в электропоездах билеты следует регистрировать сразу после посадки через терминал, а в дизельных — обращаться к контролёру. «Если билет не зарегистрирован, он считается недействительным», — сообщили в службе поддержки. Контролёры, имеющие специальную маркировку на форме, вправе наложить штраф в таких случаях.

Некоторые пассажиры выражают сомнение в справедливости новых требований. «Если я купил билет на конкретный рейс и нахожусь в поезде, значит, я не безбилетник. Всё остальное — проявление полицейского подхода», — написал один из комментаторов. Другой отметил: «Бывает, что терминал пишет, что билет недействителен, а у кондуктора всё в порядке. Так можно ли наказывать за технические сбои?»

Появились и призывы обратиться в Центр защиты прав потребителей (PTAC) для получения юридической оценки обоснованности требований. Пока официальной реакции ведомства нет.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать