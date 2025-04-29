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Зарплаты в министерствах резко выросли: бизнес в шоке (2)

© Lsm.lv 29 апреля, 2025 07:57

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Латвийские предприниматели в недоумении – согласно их подсчетам, у работников министерств стремительно растут зарплаты несмотря на то, что в прошлом году правительство приняло решение заморозить зарплаты чиновников. Невыполнение собственного решения или некорректный подсчет, об этом пишет rus.lsm.lv. 

В министерствах как-то быстро растут зарплаты — к такому выводы пришли латвийские предприниматели, посмотрев на данные Госкассы за первый квартал этого года. И вроде бы договорились оклады особо не повышать — в прошлом году сам кабинет утвердил ограничение на рост зарплат в этом году. Потолок роста – ниже трёх процентов.

«Мы видим по датам, что это не сделано, и несколько министерств тратят больше, чем это увеличение на 2,6%», — заявил председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш.

По его словам, в отдельном министерстве рост был в 10 раз больше допустимого. Почему это плохо? Изначально решение ограничить рост оклада было связано с тем, что в 2023 году в госсекторе произошел резкий рост фонда оплаты труда. Частному сектору с этим конкурировать сложно.

«Зарплаты в частном секторе должны быть чуть-чуть выше, чем в публичном секторе. Если это наоборот — люди из частного сектора уходит в публичный, и тем самым частный сектор не развивается. А нам надо, чтобы развивался частный сектор, поскольку частный сектор является главным налогоплательщиком для государства. Те, кто работает в публичном секторе, работают на те деньги, которые зарабатывали в частном», — подчеркнул Янис Эндзиньш.

Предприниматели ждут объяснений от правительства и просят соблюдать принятые им же решения.

В правительстве обещают разобраться, но отмечают — скорее всего, предприниматели обсчитались.

В самих министерствах тоже говорят о неверных интерпретациях чисел.

По данным Госкассы – перетратили 10 из 15 министерств. Лидер – Минблаг. Вместо 2.6% процентов рост зарплат — 24,6%.

«Это объясняется тем, что в этом году в первом квартале были выплачены платежи, которые в прошлом году выплачивались позже. То есть не в первом квартале. Это увеличивает денежный поток, но в целом такого увеличения за год точно не будет. Минблаг следит, чтобы месячная зарплата не была увеличена более, чем на 2,6%», — прокомментировала заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Айя Гринберга.

В Минобразования, где по данным Госкассы рост трат составил 15%  —  объяснения схожие. Там отмечают, что на показатели за квартал могут влиять сроки выплаты зарплаты, отпускных, единовременная выплата в определенный месяц и похожие обстоятельства.

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