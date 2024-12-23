Зарплаты, пенсии, налоги: чего ждать латвийцам в новом году

Безопасность и ещё раз безопасность

Оглашены направления государственного бюджета

Принятый Сеймом ЛР госбюджет на 2025 год предусматривает доходы на уровне 18,4 млрд. евро и расходы на уровне 19,7 млрд. Дефицит бюджета достигнет 1,3 млрд. евро, или 2,9% валового внутреннего продукта.

Акцент - на укрепление безопасности и конкурентоспособности страны.

Интересно, что после длительных горячих дебатов за принятие бюджета проголосовали 52 парламентария, против — 34. То есть финансовый план на будущий год принят далеко не подавляющим большинством голосов...

По заявлению главы правительства Эвики СИЛИНИ, укрепление безопасности Латвии в условиях войны на Украине выдвинуто основным приоритетом на 2025 год. Это означает:

- продолжить укрепление внешних границ Латвии;

- обеспечить Национальным вооруженным силам необходимое оборудование;

- продолжить развитие оборонной инфраструктуры, в том числе строительство полигона «Селия»;

- поддерживать Украину до ее победы.

Для защитников внутренней и внешней безопасности Латвии в бюджете на 2025 год изыскано дополнительное финансирование - 284,3 млн. евро, включая поддержку украинского гражданского населения в Латвии.

Предусмотрено повышение зарплат полицейских, пограничников, пожарных и служащих Управления мест заключения...

Налоговая политика

Подоходный поднимут, введут взносы солидарности

Проект бюджета 2025 года предусматривает изменения в налогах на рабочую силу, вследствие чего, как декларируется, станут жить лучше примерно 95% работающих латвийцев.

Правительство объявило, что изменения:

- упростят уплату налогов;

- будут способствовать конкурентоспособности затрат на рабочую силу в масштабах Балтии;

- сократят неравенство в доходах.

Таким образом, в результате изменений будет выравнена не облагаемая подоходным налогом с населения (IIN) часть заработной платы и установлены только две ставки налога на зарплату.

(!) Для пенсионеров необлагаемый минимум увеличится вдвое – с 500 до 1 000 евро.

Учтены интересы местных фермеров, во всяком случае формально. Для повышения конкурентоспособности местных фруктов и овощей в магазинах и их доступности для жителей в 2025 году и в последующие годы будет сохранена пониженная ставка НДС - 12% - на ягоды, фрукты и овощи, характерные для Латвии...

Взносы солидарности

Начиная с 2025 года планируется временно ввести солидарные взносы кредитных организаций в госбюджет, что обеспечит дополнительные средства на безопасность.

Кредитные организации смогут вносить взносы солидарности напрямую, выплачивая их в госбюджет, или опосредованно, увеличивая объемы кредитования. И таким образом повышая как доходы госбюджета, так и экономическую активность населения.

Предположительно посредством взносов солидарности госказна только в 2025 году пополнится 96 млн. евро...

Ограничить расходы и рост зарплат

В период подготовки составления госбюджета на 2025 год был брошен клич по министерствам сократить возможные расходы. И да, результат был достигнут в сотни тысяч евро.

Так, удалось изыскать дополнительные средства за счет сокращения расходов госсектора и ограничения повышения заработной платы госслужащих и других работников публичного сектора, в том числе работающих в компаниях государственного и муниципального капитала.

Также введена верхняя планка увеличения фонда заработной платы в независимых учреждениях.

Финансирование политических партий в следующем году не будет увеличено и сохранится на уровне 2024 года.

Правительство и социальные партнеры договорились, что в 2025 году будет продолжена работа над повышением эффективности функций в госуправлении и над сокращением издержек госсектора еще на 5%...

Социальные блага

Пенсии, пособия, гарантированный доход...

Запланировано, что в 2025 году будет усовершенствован механизм индексации пенсий, что по мнению законодателей, должно сократить неравенство доходов между группами общества.

* А именно планируется индексировать государственную пенсию полностью, если ее размер не превышает среднюю зарплату предыдущего календарного года, или ту часть, которая не превышает оную.

* В сфере соцобеспечения финансирование предусмотрено также для социальной реабилитации и услуг детям с расстройствами аутистического спектра.

* Увеличится порог гарантированного минимального дохода.

В 2025 году уровень GMI будет рассчитываться на основе медианного минимального дохода, который составит 754,74 евро. Это значит, что если порог будет установлен на уровне 22%, то GMI для первого и единственного члена домохозяйства составит 166 евро, для остальных членов домохозяйства - 116 евро в месяц (137 и 96 евро соответственно).

Уровень GMI также используется в формуле расчета жилищных пособий.

* В 2025 году будет повышен объем родительского пособия, выплачиваемого работающим родителям, - с 50 до 75%. Этот шаг, по расчету законодателей, будет, в частности, стимулировать возвращение молодых родителей на рынок труда...

Образование, здравоохранение и другие...

Учителям добавят, культуру поддержат

Также дополнительные средства изысканы на увеличение фонда оплаты труда учителей - на 2,6%.

Рассмотрена возможность запуска модели финансирования «Программа в школе» с 1 сентября 2025 года.

* В здравоохранении предусмотрены дополнительные средства на лечение онкологических и редких заболеваний, а также на улучшение качества и доступности других медуслуг. А также удвоение суммы индивидуальных компенсаций расходов на лекарства.

* В области культуры предложены устойчивые и четкие условия для поддержки производства иностранных фильмов и проведения крупных мероприятий в Латвии, что повысит конкурентоспособность страны в этой сфере.

* Увеличение акцизных ставок на алкогольные напитки и табачные изделия, налога на лотереи и азартные игры позволит увеличить и финансирование культурных проектов, реализуемых в программах Государственного фонда культурного капитала.

Доходы новой общенациональной лотереи «Лотерея старины» будут направлены на сохранение культурного наследия...

Самоуправлениям дадут больше

Но и расходы увеличатся

В ежегодном протоколе соглашений между Кабинетом министров и Союзом самоуправлений зафиксировано несколько важных договоренностей, которые поддержат муниципальные бюджеты.

Меняется пропорция распределения поступлений от подоходного налога на жителей (IIN). В 2025 году самоуправления получат от налогов своих жителей 78% IIN и госбюджет - 22% (ранее – 75 и 25%), что в сумме составит 2,134 млрд. евро.

Это послужит компенсацией самоуправлениям в свете предстоящих налоговых изменений (в том числе на социальную поддержку жителей).

Особая дотация на укрепление безопасности приграничных самоуправлений — 2,5 млн. евро на всех – предусмотрена для Алуксненского, Аугшдаугавского, Балвского, Краславского и Лудзенского краев...

Бюджет растёт

Только цифры и факты

Как прогнозирует Министерство финансов, ВВП Латвии в 2025 году вырастет на 2,9%, в 2026-м — на 2,8% и в 2027-м — на 2,6%.

Среднегодовая инфляция в 2025 году составит 2,2%, а в 2026 и 2027 годах — по 2,5%.

Доходы государственного консолидированного бюджета в 2025 году прогнозируются на уровне 15,1 млрд. евро, расходы — на уровне 17,1 млрд. По сравнению с бюджетом 2024 года доходы госбюджета в 2025 году запланированы выше на 583,2 млн. евро, аналогично расходы планируются выше на 876,5 млн.

Доходы основного бюджета в 2025 году прогнозируются на уровне 10,2 млрд. евро, а расходы основного бюджета - на уровне 12,7 млрд. евро. Увеличение расходов основного госбюджета по сравнению с 2024 годом составит 4,3%, или 523,7 млн. евро.

К законопроекту о бюджете на 2025 год было подано 311 предложений, к сопутствующим законопроектам — 212 предложений...

(!) Подробнее – на портале Кабинета министров: www.mk.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА