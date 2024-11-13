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Зарплаты министров в следующем году вырастут на 195 евро, депутатов Сейма — на 110 евро

© LETA 13 ноября, 2024 18:30

Новости Латвии 0 комментариев

Когда Сейм утвердит госбюджет на 2025 год, зарплаты министров вырастут на 195 евро, а депутатов Сейма - на 110 евро, говорится в информации Государственной канцелярии, размещенной на сайте Кабинета министров.

При применении лимита роста компенсационного фонда до 2,6% максимальная месячная зарплата до уплаты налогов президента, спикера Сейма, премьер-министра, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда увеличится на 219 евро.  Максимальная ежемесячная зарплата для упомянутых чиновников в 2025 году запланирована на уровне 8659 евро, однако в этом году эти чиновники получают 8440 евро.

С другой стороны, с учетом лимита повышения зарплаты депутатов Сейма будут на 110 евро выше. Если в этом году месячная зарплата депутатов достигла 4220 евро, то в следующем году она может составить 4330 евро до уплаты налогов. В 2025 году на обеспечение зарплат депутатов запланировано 5,2 миллиона евро, что на 133 308 евро больше, чем в 2024 году, сообщили в пресс-службе Сейма.

С другой стороны, зарплата министров в следующем году будет на 195 евро выше. Ежемесячная зарплата министров в следующем году должна составить 7670 евро вместо нынешних 7475 евро. С другой стороны, в следующем году зарплату парламентских секретарей планируется увеличить на 173 евро. Если в этом году она составляет 6631 евро, то в 2025 году максимальная месячная зарплата секретарей парламента запланирована на уровне 6804 евро.

Учитывая непростые бюджетные условия, звучали и призывы заморозить зарплаты политиков в ближайшие годы, но они не получили поддержки самих политиков.

В Государственной канцелярии (ГК) отмечают, что с 1 июля 2022 года началась реализация реформы оплаты труда, которая была необходима для обеспечения «справедливой, понятной и соответствующей тенденциям рынка труда» системы оплаты труда работников государственного управления. Это необходимо и для того, чтобы сбалансировать законодательную и исполнительную власть и систему компенсации судей.

Для чиновников, утвержденных и назначенных Сеймом, изменения в размере вознаграждения вступили в силу с 1 января 2023 года. В целях реализации реформы оплаты труда были внесены изменения в Закон об оплате труда должностных лиц и служащих государственных учреждений и учреждений местного самоуправления. В соответствии с этим законом зарплаты министров определяются путем приведения определенных коэффициентов к базовому месячному окладу, например, у премьер-министра коэффициент равен 7, а у министров - 6,2.

ГК утверждает, что базовая зарплата меняется каждый год и изменения зависят от экономического роста страны двухлетней давности, однако с учетом очень быстрого роста инфляции в 2022 году и, соответственно, роста заработной платы в национальной экономике, как в целом в закон "О государственном бюджете на 2023 год и структуре бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы" заложена норма, повышающая зарплату чиновникам. Если в соответствии с законом об оплате труда чиновников и служащих государственных учреждений и учреждений местного самоуправления в этом году вознаграждение чиновников должно было увеличиться на 12,4%, то фактически ежемесячное повышение заработной платы было определено не более чем на 6%. По данным канцелярии.

Как было объявлено, правительство поддержало лимит роста компенсационного фонда на 2025 год на уровне не более 2,6% по сравнению с обновленным планом на 2024 год от 31 июля этого года.

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