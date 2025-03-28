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Заражение опасным штаммом кишечной палочки: уже 20 заболевших и 5 детей в критическом состоянии

Редакция PRESS 28 марта, 2025 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Пятеро детей находятся в тяжелом состоянии после заражения опасной бактерией E. coli, сообщили в Детской клинической университетской больнице (BKUS). Источник заражения все еще расследуется. По информации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), на данный момент в ходе эпидемиологического расследования выявлено 212 контактных лиц, однако работа еще продолжается, сообщает LSM+ со ссылкой на Латвийское Радио.

По состоянию на 27 марта в ЦПКЗ поступило 22 сообщения о случаях заражения кишечной палочкой инфекции E. coli, из которых 20 были подтверждены лабораторно, в том числе у 18 детей и двух взрослых.

Случаи заболевания зарегистрированы в Рижском, Цесисском, Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях.

В настоящее время в Детской клинической университетской больнице находятся 14 детей с этой инфекцией, из них 13 пациентов проходят лечение в инфекционном отделении, один пациент продолжает получать лечение в отделении интенсивной терапии. Один пациент выписан из больницы.

«У пяти пациентов течение заболевания можно охарактеризовать как тяжелое, так как развились осложнения, связанные с данной инфекцией.
Четверо таких пациентов проходят лечение в инфекционном отделении. Один пациент, у которого наиболее тяжелое течение заболевания, все еще находится в отделении интенсивной терапии.

Общее состояние остальных пациентов стабильное, их заболевание можно охарактеризовать как средней тяжести», — рассказала о состоянии пациентов детский инфекционист BKUS Инга Зиемеле.

Для выявления пищевого продукта, ставшего причиной заболевания Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС, PVD) проводит проверки в дошкольных образовательных учреждениях, которые посещают заболевшие дети, а также делает пробы в точках общественного питания.

«Чтобы защитить себя от пищевых токсикоинфекций, необходимо строго соблюдать личную гигиену — тщательно мыть руки до и после контакта с сырыми продуктами. Любые свежие фрукты, овощи и ягоды, особенно если они будут употребляться в свежем виде, необходимо тщательно мыть в проточной воде. В свою очередь, сырые продукты животного происхождения — мясо, рыба, яйца — перед употреблением должны проходить тщательную термическую обработку. Для обработки сырых продуктов необходимо использовать отдельное кухонное оборудование», — рассказали в ПВС. 

Результаты лабораторных исследований ожидаются не ранее следующей недели.

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