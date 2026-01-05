Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс-правителя Венесуэлы Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке

© Deutsche Welle 5 января, 2026 17:23

Мир 0 комментариев

Экс-глава Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, похищенные США в ходе военной операции 3 января, доставлены в суд в Нью-Йорке. Там им через несколько часов предъявят обвинения.

Бывший глава Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, захваченные американскими властями в ходе военной операции 3 января, перевезены из центра содержания под стражей в Бруклине в здание суда на Манхэттене. Там в понедельник, 5 января, в 18:00 по центральноевропейскому времени (19:00 по Риге) пройдет слушание по делу о наркотерроризме. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мадуро и Флорес вывели с территории колонии вооруженные люди и посадили в автомобили. Затем экс-лидера Венесуэлы пересадили в вертолет и доставили к суду на нем. Супругам, как ожидается, зачитают полный список предъявленных обвинений.

Операция США в Венесуэле и захват Мадуро

3 января Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес в рамках военной операции "Абсолютная решимость" были захвачены подразделением американского спецназа "Дельта" и вывезены из Венесуэлы сначала на базу ВМС США в Гуантанамо, а позже в Нью-Йорк.

Власти США предъявили Мадуро официальные обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами. В частности, правителя обвиняют в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, ранее объявленную в США террористической, а также в том, что он вместе с женой, сыном и соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, которые занимаются производством и транспортировкой кокаина.

Экс-глава Венесуэлы эти обвинения отрицал, называя их прикрытием для получения доступа к запасам нефти страны.

Временный президент Венесуэлы предложила США сотрудничество

3 января, после "Абсолютной решимости", Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента страны Делси Родригес временной главой государства. В новой должности она заявила, что Каракас уделяет "первостепенное внимание развитию сбалансированных и уважительных международных отношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой", а также другими странами региона.

"Мы приглашаем правительство США к сотрудничеству в рамках программы, ориентированной на совместное развитие в рамках международного права, для укрепления прочного сосуществования в обществе", - отметила Родригес.

За несколько часов до этого президент США Дональд Трамп заявил, что временный президент заплатит "высокую цену", если не станет сотрудничать с американскими властями. "Вероятно, большую, чем Мадуро", - цитировало президента США издание The Atlantic.

