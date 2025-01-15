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Запретить и оштрафовать: после борьбы с наценками латвийские товары могут исчезнуть из магазинов

© Lsm.lv 15 января, 2025 09:44

Новости Латвии 0 комментариев

С июля 2026 года торговцам планируют запретить применять разные условия к поставщикам сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в том числе устанавливать разные наценки на сопоставимые латвийские и зарубежные товары. Планируется также усилить законодательную защиту поставщиков продуктов питания и ужесточить наказания для магазинов за недобросовестную коммерческую практику, сообщает LSM+.

Изменения предусмотрены поправками к Закону о запрете недобросовестной торговой практики, одобренными правительством сегодня. Теперь их должен одобрить Сейм.

Совет по конкуренции пришел к выводу, что некоторые розничные торговцы периодически применяют разные наценки к аналогичным товарам латвийского и иностранного происхождения. Поэтому поправки к закону призваны запретить магазинам дискриминировать поставщиков, проявляя к ним разное отношение.

Авторы поправок считают, что это исключит возможность применения существенно различающихся условий сотрудничества и торговли, включая наценки. Цель запрета также состоит в том, чтобы помочь мелким поставщикам выйти на более крупные рынки и конкурировать с другими поставщиками на равных условиях.

В результате потребители должны получить доступ к более широкому выбору продукции. Запрет должен вступить в силу 1 июля 2026 года.

Изменения в законе среди прочего предусматривают:

- запрещать торговцам в одностороннем порядке сокращать ассортимент товаров;
- запрет одностороннего применения санкций за нарушение условий договоров или неисполнение обязательств;
- не применять санкции, если стоимость недопоставленного товара не превышает 10% от прогнозируемой стоимости поставки. Кроме того, стороны могут договориться о дополнительной поставке недопоставленного товара;
- оплата за поставку свежих овощей и ягод должна быть произведена в течение 20 дней с момента поставки.
- значительно ужесточить наказания за недобросовестную коммерческую практику. Изменения в законе предусматривают, что Совет по конкуренции сможет налагать штраф в размере до 4% от оборота, но не менее 700 евро.

Предприниматели предупреждают: эффект может быть обратным — с полок исчезнет продукция мелких производителей

«Изображение не совпадает со звуком», — сказал представитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, оценивая цель и возможные результаты изменений на заседании правительства.

«Мы были бы рады, если бы в магазинах было больше товаров латвийского производства, но есть опасения, что может быть достигнут обратный эффект. Если при таких высоких штрафах торговцам придется проверять каждую из тысячи сделок, то для снижения этого риска может оказаться, что крупнейшие латвийские производители окажутся в выигрыше, и велик риск, что мелкие производители останутся за бортом цепочек, и это будет противоположно тому, чего мы хотим. достичь», — отметил Эндзиньш.

«Если торговцу навяжут новый тип проверок, то для тех, у кого тысячи деловых партнеров, это станет проблемой. Это будет огромная административная нагрузка, которая может иметь обратный эффект», — предупредил Эндзиньш.

Премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») признала, что было бы нехорошо, если бы в результате изменений в законе латвийские товары исчезли с полок магазинов. Поэтому по ее предложению правительство согласилось, что в течение шести месяцев после вступления поправок в силу Совет по конкуренции будет отслеживать ситуацию и через 6 месяцев представит правительству отчет о том, как изменилась реальная ситуация и подтвердились ли опасения об отрицательном эффекте.

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