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«Запретим русский LSM, и русские Латвии перейдут в латышскую среду»: у Кудорса есть решение проблемы интеграции!

Neatkarīgā Rīta Avīze 29 апреля, 2025 10:01

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"Правда на нашей стороне, в Латвии есть исключительное право на латышскую среду", - заявил в интервью "Неаткариге" политолог Андис Кудорс. П-иводим отрывок.

-Беспокойство вызывает то, что парламент и правительство фактически не уделяют внимания вопросу латышского языка, торговля с Россией открыта и т. д.

-Торговля значительно сократилась. Но насчет языка я согласен. Латвийцы отличаются застенчивостью и стеснительностью. Понимание интеграции и сплоченности было искаженным. И сейчас тоже. Угождая, невозможно достичь того, на что надеялись сторонники интеграции. Люди чаще всего ленивы, и если можно что-то не делать, то они и язык учиться не будут.

Это философская проблема. Люди часто ставят вокруг себя границы, говоря: я буду поступать так, ваша злость на меня – это только ваша злость, потому что у меня есть принцип – поступать так, как я поступаю. И это принцип не только отдельных людей, но и целых народов и государств. А что будут делать остальные? Приспособятся.

Но у многих латвийских политиков такого понимания нет. Они думали о равенстве, интеграции и подобных категориях, которые не должны были быть на первом плане: там должно было быть справедливость. Потому что справедливость предполагает устранение последствий оккупации.

Все это робкое лазание отдаляет решение проблемы. Это видно на примере продолжения работы канала «rus.lsm.lv». Русский язык в общественных СМИ должен быть запрещен. На Латвийском радио не должно быть русского языка. Это ускорит решение проблемы, а именно, русские Латвии перейдут в латышскую среду.

-Но что, если часть не перейдет?

-Тогда не нужно бегать за ними с протянутой рукой. Это не поможет. Не нужно просить: это наши границы. Это наши интересы, правда на нашей стороне, в Латвии есть исключительное право на латышскую среду. Вначале часть будет ходить разбитая, но со временем приспособится.

-Видите ли вы свет в конце туннеля? Если да, то что это за свет?

-Мой свет в конце туннеля связан с Богом и учением Христа. Обо всем остальном нет ясности. Давайте радоваться, что страны, которые сформировались на основе христианской культуры, по-прежнему сильны. Тогда нам хватит на всю жизнь. Добрые всегда сильны. Что будет дальше – посмотрим.

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