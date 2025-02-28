Запаслись? Завтра в Латвии вырастут цены на алкоголь

В связи с изменением ставок субъекты торговли, осуществляющие оборот алкогольной продукции, обязаны провести инвентаризацию товаров на складе, рассчитать разницу по акцизам и уплатить сумму разницы по акцизам в государственный бюджет.

В субботу, 1 марта, все субъекты торговли, осуществляющие оборот алкогольной продукции, должны провести инвентаризацию алкогольной продукции на складе, до 17 марта предоставить в Систему электронного декларирования (СЭД) расчет разницы по акцизам и до 14 апреля уплатить в государственный бюджет рассчитанную сумму разницы по акцизам.

По расчетам СГД, повышение ставки акциза может привести к увеличению розничной цены на алкогольную продукцию: на вино (0,75 л) на 0,11 евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС), на сброженные напитки, такие как сидр (до 6%) (0,5 л) цена может увеличиться на 0,04 евро, включая НДС, на водку (0,7 л, 40%) - на 0,32 евро, включая НДС, а на пиво (0,5 л, 4,8%) цена может увеличиться на 0,02 евро, включая НДС.

С 1 марта акциз на 100 литров вина составит 134 евро вместо прежних 122 евро, на 100 литров сброженных напитков (до 6%) — 77 евро вместо прежних 70 евро, на 100 литров сброженных напитков (свыше 6%) — 134 евро вместо прежних 122 евро, на 100 литров промежуточных продуктов до 15% — 159 евро вместо прежних 122 евро, на 100 литров промежуточных продуктов от 15% до 22% — 264 евро вместо прежних 203 евро, а на 100 литров прочих алкогольных напитков — 1955 евро вместо прежних 1862 евро.

В свою очередь, акциз на пиво составит 9,8 евро за объемный процент вместо прежних девяти евро, но не менее 18,1 евро за 100 литров, а на малых пивоваренных заводах вместо прежних 4,5 евро он составит 4,9 евро за объемный процент, но не менее 18,1 евро за 100 литров.

Более подробная информация и пояснительные материалы по инвентаризации подакцизных товаров размещены на сайте СГД в разделе «Налоги» - «Акциз» - «Информационно-методические материалы» - «О проведении инвентаризации подакцизных товаров, расчете суммы налоговой разницы в связи с изменением ставок налога».

