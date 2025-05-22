Запаситесь наличными: советы от Нидерландского центробанка

На официальном сайте Центробанка были опубликованы четкие рекомендации: взрослым — по 70 евро, детям — по 30 евро. Этих сумм, по расчётам регулятора, должно хватить минимум на три дня — чтобы пережить первые трудности в случае масштабного сбоя.

В первую очередь речь идёт о ситуациях, когда кибератаки или перебои в электроснабжении выводят из строя банковские системы и терминалы. В такие моменты люди рискуют остаться без доступа к средствам — и, соответственно, к еде, воде, лекарствам и транспорту.

"Наличные — это ваш последний резерв", — подчёркивают в Центробанке.

Не забыли и о торговцах: им также советуют подготовиться к непредвиденным ситуациям, установив альтернативные способы приёма платежей, такие как QR-коды, которые можно использовать даже при отключении электричества.

И Нидерланды здесь — не исключение. Всё больше европейских стран начинают внедрять офлайн-системы для работы банковских карт в случае отключения интернета. Европейская комиссия уже весной призывала граждан иметь запас еды и воды минимум на три дня, чтобы быть готовыми к войне, стихийным бедствиям или другим катастрофам.

Мир меняется — и быть готовым становится не паранойей, а здравым смыслом.