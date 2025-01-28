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Запасаемся свечами? Страны Балтии готовятся к проблемам с электричеством (1)

© LETA 28 января, 2025 09:54

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LETA

В начале года министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас удивил своих балтийских коллег предложением о строительстве общей электростанции, предположительно работающей на газе.

"Понятно, что основной целью такой станции будет обеспечение электроэнергией в периоды, когда недоступны возобновляемые источники энергии и существуют ограничения на импорт электроэнергии из соседних стран. Также очевидно, что такие станции нужны странам Балтии, потому что по мере роста потребления возобновляемых источников будет все труднее обеспечивать энергосистему в периоды, когда не светит солнце и не дует ветер", - говорит руководитель группы предприятий "AJ Power" Робертс Самтиньш.

Однако он сомневается, что эту проблему можно решить с помощью одной электростанции в одной из стран Балтии. Уже сейчас случаются ситуации, когда возникает перегрузка систем электропередачи на латвийско-литовской и латвийско-эстонской границах. Эта проблема станет еще более острой после того, как энергосистема стран Балтии будет десинхронизирована с Россией и Белоруссией.

Министр климата Эстонии Йоко Алендер заявила эстонским СМИ, что страна сейчас должна сосредоточиться на строительстве собственных электростанций. По ее словам, сотрудничество между странами Балтии в энергетическом секторе действительно стало очень тесным в контексте процесса синхронизации, однако приоритетом для эстонского правительства является развитие собственных мощностей.

"Для того, чтобы обеспечить минимально возможные затраты на строительство таких станций, в каждой стране должны быть организованы публичные закупки с привлечением частного сектора. Такой подход позволит максимально снизить инвестиции и эксплуатационные расходы", - отметил Самтиньш.

(Diena)

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