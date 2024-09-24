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Запасаемся картошкой: что за выбор на латвийском прилавке? (1)

Редакция «7 суперсекретов» 24 сентября, 2024 14:17

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В середине сентября на полях Латвии традиционно начинается картофельная страда. В прошлом году отечественные крестьяне дружно жаловались на затяжные ливни, погубившие урожай. В нынешнем году ситуация прямо противоположная: на этот раз помешала засуха. Тем не менее в любом латвийском магазине картошка обязательно будет. Это может быть польская, немецкая или даже итальянская продукция. Однако потребитель по-прежнему отдает предпочтение отечественной. И правильно делает. Но в любом случае корнеплоды нужно уметь выбирать, чтобы потом не жалеть понапрасну потраченных денег.

Могут ли обеспечить отечественной продукцией?

Обычно латвийские фермеры собирают, в зависимости от погодных условий, от 530 до 570 тысяч тонн «второго хлеба». Среднестатистический житель Латвии ежегодно потребляет 114 кг картофеля. Наша страна входит в десятку стран, где больше всего любят эти корнеплоды, занимая почетное восьмое место, чуть–чуть уступая Литве с ее 116 кг на каждого жителя.

Первая в этом списке Беларусь. В среднем на одного жителя тут приходится более 180 килограммов картофеля в год, что составляет около 0,5 кг ежедневно. Но белорусского, равно как и российского, на прилавках наших магазинов нет. Основанием являются санитарные ограничения.

По этой же причине из-за различных заболеваний запрещается провозить частным лицам латвийский картофель в Россию. А в промышленных масштабах запрет действует с 2014 года, когда наш восточный сосед ввел продовольственное эмбарго в отношении всех стран Евросоюза.

Но и внутри страны латвийские картофелеводы вынуждены конкурировать с импортными поставщиками. Так, в Польше ежегодно собирают 6,33 млн. тонн клубней, в Германии — 9,67 млн. тонн. Естественно, их фермеры могут предлагать продукцию в больших объемах, да еще по низким ценам. К тому же в этих странах более мягкий климат, потому клубни созревают быстрее. Этим и пользуются торговые сети, чтобы заработать.

Кроме того, в латвийскую статистику не включен технический картофель, выращиваемый для производства крахмала. Его закупает завод в Алое. Есть еще сорта картофеля, специально предназначенные для производства чипсов. Их поставляют на предприятие в Адажи.

Вот и получается, что собственно продовольственного картофеля в стране не хватает. Вопреки распространенному мифу, кормовой картофель, который скармливают скоту, на рынках или в магазинах вы не встретите. В Европе его не выращивают, поскольку куда дешевле кормить тех же свиней комбикормами.

О сортах

Латвия может похвастаться традициями картофелеводства. В расположенном неподалеку от Цесиса местечке Приекули первые испытания с целью выяснить самые урожайные сорта картофеля начались уже в 1838 году.

23 апреля 1913 года на площади 44 гектара начала работать Цесисская испытательная станция — ныне Государственный институт селекции сельскохозяйственных растений. Площадь земель института, занятых помимо картофеля зерновыми, бобовыми, многолетними травами, сейчас составляет 215 гектаров.

По свидетельствам продавцов, покупатели, как правило, делятся на две категории. Первые просто совершают покупку, зато вторые очень интересуются сортами. Обычно они называют тот, который на слуху, но зачастую не могут определить его по внешнему виду клубней.

В последние годы в моду вошла «адретта». Это сорт картофеля, выведенный селекционерами Германии более 25 лет назад. Презентованный немцами картофель поразил публику своим вкусом, а также тем фактом, что изначально подобные сорта являлись кормовыми. Желтый картофель ранее никогда не использовался для приготовления пищи, а являлся кормом для домашних животных. Но «адретта» — другой случай. Благодаря вкусовым качествам этот сорт стал широко использоваться в кулинарии.

Однако в Латвии есть и свои сорта, выведенные в Приекульском государственном институте селекции сельскохозяйственных растений. Так, сейчас на прилавках можно встретить весьма популярный сорт agrie dzeltenie («ранний желтый»), priekuLu visagrie («приекульский самый ранний»). Все это подвиды знаменитого приекульского сорта. Однако латвийским растениеводам трудно конкурировать с дешевым иностранным посевным материалом. Вот поэтому отечественных сортов становится все меньше.

Откуда товар?

Согласно правилам Кабинета министров, на ценниках обязательно должна быть указана страна–производитель продукции. К тому же в Латвии действует пониженная 5–процентная ставка на характерные овощи, фрукты и ягоды вместо стандартной 21–процентной. Картофель как раз подпадает под эту ставку, но только выращенный в Латвии.

Однако иногда случается, что под видом отечественной продукции выдают импортную. В особенности такая уловка применяется на рынке. Но в фермерских хозяйствах картошка выращивается по одинаковой технологии с регулярной подкормкой азотными удобрениями (теми же нитратами) для более быстрого роста и опрыскиванием ядохимикатами в целях борьбы с вредителями и болезнями.

Единственное отличие — в нашем более прохладном по сравнению с польским или германским климате. Поэтому в этих странах вредители и возбудители болезней размножаются куда активнее и, чтобы их уничтожить, требуются более солидные порции ядохимикатов.

Как не ошибиться при выборе

Большинство людей любят покупать картошку покрупнее, потому что ее удобнее чистить, в отличие от мелкой. Но лучше всего брать картофель среднего размера (7–8 см), так как именно в нем больше питательных веществ. Кожура должна быть гладкой, без трещин.

Сорта картофеля различаются по наличию в них крахмала. Желтый цвет некоторым сортам картофеля придает повышенное содержание каротина. Крахмала в желтых сортах обычно содержится меньше, чем в белых, но больше, чем в красных.

Чем больше крахмала, тем лучше и вкуснее будет вареная картошка. А чем меньше — жареная картошка. Клубни ни в коем случае не должны быть зелеными! Это признак содержания в них алкалоидов, которые ядовиты. Зеленой картошка становится при попадании на солнечный свет в процессе роста.

Самой распространенной болезнью является фитофтора. Внешне эта болезнь совсем незаметна. Зато, разрезав клубень, можно увидеть почерневшую внутреннюю часть, которая несъедобна. Кроме того, на картошке могут быть мелкие черные точки или дырочки — это следы майского жука или проволочника.

Такой экземпляр тоже не стоит покупать. И при покупке желательно попросить продавца разрезать одну картофелину. Лучше всего брать картошку без налипшей земли. В этом случае не будет переплаты за вес и можно проверить всю поверхность корнеплода на наличие заболеваний или зелени. Но вымытую картошку на длительное хранение закладывать нельзя.

Перед покупкой следует проткнуть несколько клубней ногтем: если это напоминает протыкание ваты, то такую картошку брать нельзя, так как это признак наличия нитратов. Корнеплоды должны быть твердыми и упругими. У ранних сортов очень тонкая кожура, она легко чистится, и картофель быстро разваривается.

Но такая картошка содержит меньше крахмала, хотя это нисколько не сказывается на ее превосходных вкусовых качествах. А если шкурка не только тонкая, но и шелушащаяся, то это говорит о том, что картофель является недозрелым — долго он не будет храниться. У поздних сортов кожура более толстая и гладкая.

Александр ФЕДОТОВ

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