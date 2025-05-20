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«Закрывать — это не решение»: Глава МИД Молдовы в Латвии дает советы по информационной гигиене

© Lsm.lv 20 мая, 2025 17:51

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LETA

Влияние кремлевской пропаганды во взявшей курс в ЕС Молдове все еще очень сильно чувствуется. И то, что с началом полномасштабной войны в Украине официальный Кишенев решил прекратить трансляцию федеральных российских каналов, — лишь полдела. Не менее важно дать жителям альтернативный качественный контент — на всех языках, на которых жители хотят его потреблять. И страна ищет для этого ресурсы. Об этом глава МИД Молдовы Михаил Попшой рассказал передаче «Подробности» на Латвийском радио 4.

На вопрос о том, влияет ли пропаганда из РФ на Молдову и как страна пытается ей противостоять, вице-премьер и глава МИД Михаил Попшой признал: «Российская пропаганда, к сожалению, весьма сильна. Потому что очень много лет граждане Молдовы были буквально заложниками российской пропаганды: российские федеральные каналы контролировали более 90% телевизионного рынка в Молдове».

Он добавил, что некоторые олигархи называли себя проевропейскими политиками и при этом, контролируя права на ретрансляцию соответствующих каналов, зарабатывали на том, что распространяли кремлевскую пропаганду среди соотечественников.

«Вот такого рода цинизм происходил в Молдове на протяжении многих лет. К счастью, несколько лет назад — в контексте российской агрессии против Украины — было принято решение, чтобы российские федеральные каналы больше на территорию республики Молдова. 

Но это лишь полдела. Надо работать над тем, чтобы предоставлять гражданам качественную, взвешенную информацию на языке, на котором они могут эту информацию воспринимать. Поэтому мы задумались о том, как этот вакуум заполнить. Потому что убрать российские федеральные каналы — это одно. Но если нет качественного замена этой информации, граждане будут искать и находить ее информацию в онлайне — в Telegram, TikTok, Facebook, Youtube — где угодно. И это не будет решением проблемы», — констатирует политик.

«Поэтому мы работаем над тем, чтобы предоставить качественный контент — чтобы граждане могли слушать, смотреть интересные им передачи на том языке, на котором они это могут делать — будь то русский, украинский, гагаузский.

И вот сейчас в этом главная загвоздка: мы ищем ресурсы, работаем с международными партнерами, чтобы создавать качественный контент, чтобы люди не чувствовали нехватки контента на языке, который им удобнее, и не шли за этим контентом в интернет, где пропаганды много», — продолжил М. Попошой.

«Закрыть все не закроешь. Республика Молдова является демократической страной […]. Мы уважаем выбор наших граждан. И закрывать источники информации, особенно когда речь идет о больших международных платформах, — это не решение. Поэтому надо вести в какой-то мере конкурентную борьбу: предоставлять контр-нарративы, дезавуировать те пропагандистские линии, которые продвигаются в Молдове. Это нелегко, но это задача всего общества, и граждане вовлекаются в это — независимые медиа, журналисты, гражданское общество. Потому что бороться с такого рода провокациями, рисками — это задача всего общества», — уверен гость «Подробностей».

Также важно развивать в обществе критическое мышление и информационную гигиену — и надо это делать уже со школы, и Молдова сейчас пытается идти в этом направлении.

«Потому что в долгосрочной перспективе лишь так можно создать реально устойчивое общество, которое будет менее восприимчиво к таким рода угрозам», — заключил он.

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