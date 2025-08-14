Перед сделкой Янис не убедился в техническом состоянии машины, но довольно быстро обнаружились серьезные проблемы. Пришлось серьезно вкладываться в ремонт.

Затем обнаружилась и неисправность двигателя. В итоге Янис, потратив на ремонт уже около двух тысяч евро, понял, что пора с этим заканчивать. После 10 месяцев такого использования он вернул автомобиль торговцу.

Из-за всех этих ремонтно-восстановительных работ Янис накопил долг по кредиту за несколько месяцев. Возвращая автомобиль, он собирался его оплатить, но Auto Riga удивила гораздо более внушительным счетом. Торговец потребовал также заплатить ему за ремонт неисправности двигателя - около 3.5 тысяч евро! Янис, естественно, шокирован, так как уверен, что машину с поврежденным двигателем ему "впарил" торговец.