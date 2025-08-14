«Нормальный человек при памяти может поехать сегодня в Юрмалу?» Стас Садальский

В частности, он пишет:
-Нормальный человек при памяти может поехать -сегодня в Юрмалу?
Когда, воздух утром +13 и воды +13
Пятизвездочный отель Baltic Beach Hotel & SPA прекрасно подошёл для меня и для людей, которые любят, помнят и уважают советские санатории
Номера чистые, персонал, слав Богу говорит по русски, а не на своём непонятном языке.
Хорошее СПА, парилка русская есть и зал для посиделок после бани...
В общем, неплохо (выброс денег) и делать там нечего
-Абсолютно #юрмала #поезжайтевгрузию #крым #черноеморе #латвияюрмала #балтикбич