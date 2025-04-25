Закона еще нет, но банк SEB уже отказался от русского языка

Как мы уже сообщали, неделю назад Минюст подал в парламент предложение — обязать поставщиков финансовых услуг общаться с клиентами на государственном языке, а для общения с иностранцами разрешить общение на языках стран-членов ЕС или кандидатов в члены ЕС.

О том, что предложение это прямо направлено против русского языка, Минюст не скрывал, написав в аннотации, что использование русского при предоставлении и получении финансовых услуг, в том числе по телефону и в цифровой среде, ослабляет позиции госязыка.

Ассоциация финансовой индустрии отреагировала на это предложение с явным недовольством, заявив, что его внедрение потребует времени и относительно больших ресурсов. А ведь банки только что уже потратились на внедрение другой подобной идеи (но уже ставшей законом) — ликвидировали в банкоматах возможность клиентам производить операции на русском языке. Ассоциация также выразила надежду, что банкам оставят хотя бы устное общение с клиентом по-русски: например, по телефону.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма заявила, что рассмотрит предложение Минюста через две недели — стало быть, в начале мая. Таким образом, пока это просто идея, оформленная на бумаге, и не более того.



Однако один из латвийский банков — банк SEB — неожиданно поспешил взять под козырек. И стал уже внедрять предложение Минюста в жизнь так, словно это прошедший через парламентские комиссии и через все чтения в Сейме закон.

На днях SEB разослал своим клиентам письма, где сообщил, что «с 26 июня наш сайт будет доступен на латышском и английском языках» и что «в будущем мы планируем реализовать данный подход в интернет-банке и мобильном приложении». Что касается русского языка, то банк предложил клиентам воспользоваться автоматическим переводом типа «гугл-транслейта» или чего там у них еще в браузере найдется. А при необходимости (с учетом того, что финансовые услуги — это серьезная и зачастую сложная тема) обещает предоставить индивидуальные консультации для клиентов наиболее удобным для них способом.

Таким образом, SEB вдруг побежал впереди паровоза. И его русскоязычным клиентам, конечно, интересно — по каким причинам. Почему было не дождаться, пока предложение Минюста пройдет через все положенные стадии и не превратится в закон? А если парламентарии его не одобрят? А если они включат в проект поправок такие изменения, что начальное предложение будет выглядеть на выходе иначе? С законопроектами такое происходит нередко.

Поскольку сам банк ничего не объясняет, общественности приходится лишь гадать. Предположения могут быть следующие. Например — что позиция банка просто полностью совпадает с позицией Министерства юстиции.

Второе предположение — Европейский центральный банк только что оштрафовал банк SEB в Латвии, Литве и Эстонии на общую сумму 1,24 миллиона евро за «нарушение требований внутренней рейтинговой модели». И теперь банк хочет максимально подчеркнуть свою законопослушность, выполняя даже такие законы, которые еще только планируется принять.