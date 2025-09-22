Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Заказ преступников!» Гобземс устроил шоу в зале суда

© LETA 22 сентября, 2025 17:51

Важно 0 комментариев

LETA

Бывший депутат Сейма Алдис Гобземс, который сменил имя на Ариго Торо, во время начала рассмотрения уголовного дела, где он обвиняется в вымогательстве в составе группы и клевете, обвинил прокуратуру и Государственную полицию в коррупции. На скамье подсудимых вместе с ним оказался и ранее судимый за мошенничество Гинтс Лаздиньш. Потерпевшими по делу признаны предприниматель Агрис Эвертовскис и бывший политик Марис Гулбис.

В ходе заседания рассматривались ходатайства сторон. Торо возразил против открытого процесса, утверждая, что в деле затрагивается его личная жизнь и несовершеннолетние дети, для которых он единственный опекун. Он также заявил, что Эвертовскис якобы организовал покушение на его жизнь.

Прокурор Ирина Петрова подчеркнула, что подсудимые обязаны участвовать очно, так как дистанционно невозможно провести все процессуальные действия и гарантировать, что заседание не будет записываться. Она предложила обеспечить их личное присутствие либо обязать Гобзема участвовать из официального учреждения в Испании, где он живёт.

В почти часовой речи Торо обвинил прокуратуру в коррупции, нарушении международного сотрудничества и прав его семьи. Он заявил отвод Петровой, утверждая, что та выполняет «заказ преступников» и допустила утечку информации о делах в адрес публициста Юргиса Лиепниекса. Также он упрекнул Петрову в бездействии, напомнив, что предоставлял видео нападения на него в присутствии детей, однако та якобы не приняла мер.

Прокурор назвала обвинения Торо голословными и попыткой затянуть процесс. По её словам, в период, о котором он жаловался, она вообще не курировала дело. Потерпевший Гулбис заявил, что оснований для отвода Петровой нет, и пожелал всем участникам «крепких нервов», учитывая поведение подсудимого.

После перерыва суд отклонил требование Торо об отводе Петровой, отметив, что доказательств её коррупции нет. Тогда он заявил новый отвод — адвокату Эвертовскиса Андрису Тауриньшу, утверждая, что тот «прямо заинтересован в исходе дела». Суд и это ходатайство отклонил.

Далее обсуждался вопрос об участии подсудимых очно или удалённо. Адвокат Тауриньш и представитель Гулбиса настаивали на очном присутствии, чтобы обеспечить уважение к суду и сторонам. Суд отметил, что оба подсудимых зарегистрированы в Испании, поэтому допускается участие онлайн.

В конце заседания Тауриньш попросил назначить Торо меру пресечения — арест либо залог в 50 000 евро, считая, что это удержит его от публикаций, порочащих клиента. Решение по этому вопросу обещано 23 сентября.

Гулбис, комментируя процесс, сказал агентству LETA, что «необходимо защищать семью» и выразил надежду, что суд объективно оценит «шоу, которое устраивает один гражданин».

Следующее заседание назначено на 27 ноября, где планируется завершить рассмотрение ходатайств и, возможно, огласить обвинение.

Согласно материалам обвинения, один из подсудимых утверждал, что потерпевший виновен в его разводе, и решил через соцсети (Facebook, Instagram, Telegram) распространять вымышленные сведения, чтобы добиться материальной выгоды. Сначала от потерпевшего требовали 15–20 тысяч евро, позже сумма выросла до 200 тысяч. Так как деньги не были выплачены, началась публикация материалов, порочащих его честь и репутацию. Кроме того, один из обвиняемых якобы клеветал и на других лиц.

Оба подсудимых своей вины не признают.

Коллапс на границе: люди сутками ждут, чтобы вернуться домой (ВИДЕО)

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

Загрузка

Реформа в школах: недобор учеников ударит прямо по финансам

Новости Латвии 18:51

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

Повышение НДС на латвийскую прессу на русском бьёт не только по русским — по всем: издатель Андрей Козлов

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

Повод для гордости: новая тюрьма самая современная в Балтии (ФОТО)

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Откуда такие дикие цены! Португальский бизнесмен пытается разобраться

Выбор редакции 18:34

Выбор редакции 0 комментариев

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Коррупция с «гостайной»: инспекторов из налоговой обвинили в растрате

Важно 18:18

Важно 0 комментариев

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Обвинялся в домогательствах, теперь снова работает: дело о неврологе Вишкерсе

ЧП и криминал 18:11

ЧП и криминал 0 комментариев

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

