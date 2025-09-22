«Заказ преступников!» Гобземс устроил шоу в зале суда

В ходе заседания рассматривались ходатайства сторон. Торо возразил против открытого процесса, утверждая, что в деле затрагивается его личная жизнь и несовершеннолетние дети, для которых он единственный опекун. Он также заявил, что Эвертовскис якобы организовал покушение на его жизнь.

Прокурор Ирина Петрова подчеркнула, что подсудимые обязаны участвовать очно, так как дистанционно невозможно провести все процессуальные действия и гарантировать, что заседание не будет записываться. Она предложила обеспечить их личное присутствие либо обязать Гобзема участвовать из официального учреждения в Испании, где он живёт.

В почти часовой речи Торо обвинил прокуратуру в коррупции, нарушении международного сотрудничества и прав его семьи. Он заявил отвод Петровой, утверждая, что та выполняет «заказ преступников» и допустила утечку информации о делах в адрес публициста Юргиса Лиепниекса. Также он упрекнул Петрову в бездействии, напомнив, что предоставлял видео нападения на него в присутствии детей, однако та якобы не приняла мер.

Прокурор назвала обвинения Торо голословными и попыткой затянуть процесс. По её словам, в период, о котором он жаловался, она вообще не курировала дело. Потерпевший Гулбис заявил, что оснований для отвода Петровой нет, и пожелал всем участникам «крепких нервов», учитывая поведение подсудимого.

После перерыва суд отклонил требование Торо об отводе Петровой, отметив, что доказательств её коррупции нет. Тогда он заявил новый отвод — адвокату Эвертовскиса Андрису Тауриньшу, утверждая, что тот «прямо заинтересован в исходе дела». Суд и это ходатайство отклонил.

Далее обсуждался вопрос об участии подсудимых очно или удалённо. Адвокат Тауриньш и представитель Гулбиса настаивали на очном присутствии, чтобы обеспечить уважение к суду и сторонам. Суд отметил, что оба подсудимых зарегистрированы в Испании, поэтому допускается участие онлайн.

В конце заседания Тауриньш попросил назначить Торо меру пресечения — арест либо залог в 50 000 евро, считая, что это удержит его от публикаций, порочащих клиента. Решение по этому вопросу обещано 23 сентября.

Гулбис, комментируя процесс, сказал агентству LETA, что «необходимо защищать семью» и выразил надежду, что суд объективно оценит «шоу, которое устраивает один гражданин».

Следующее заседание назначено на 27 ноября, где планируется завершить рассмотрение ходатайств и, возможно, огласить обвинение.

Согласно материалам обвинения, один из подсудимых утверждал, что потерпевший виновен в его разводе, и решил через соцсети (Facebook, Instagram, Telegram) распространять вымышленные сведения, чтобы добиться материальной выгоды. Сначала от потерпевшего требовали 15–20 тысяч евро, позже сумма выросла до 200 тысяч. Так как деньги не были выплачены, началась публикация материалов, порочащих его честь и репутацию. Кроме того, один из обвиняемых якобы клеветал и на других лиц.

Оба подсудимых своей вины не признают.