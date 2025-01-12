Поезд Рига - Слока (время убытия из Риги - 10:30), который должен был прийти в Слоку в 11:20, по техническим причинам задержался на остановке Приедайне. Предполагаемое время опоздания - около 80 минут.

Поезд Рига - Слока, который отправился из Риги в 11:00 и должен был прибыть на конечную станцию в 11:50, из-за погодных условий опаздывает примерно на 30 минут.

Предполагается, что поезд Слока - Рига (время отправления из Слоки - 12:09, время прибытия в Ригу - 12:59) опоздает примерно на 20 минут, а Слока - Рига, который отправляется из Слоки в 12:39 и должен прибыть в Ригу в 13:29, задержится примерно на час.