Он был задержан 10 сентября в рамках широкого международного сотрудничества и обмена оперативной информацией с Европейским полицейским управлением (Европол) и Агентством Европейского союза по судебному сотрудничеству по уголовным делам (Евроюст).

Его подозревают в управлении преступной сетью, включая международную торговлю наркотиками и крупномасштабном отмывании денег. По словам полицейских, он был известен своим роскошным образом жизни и частыми поездками за границу, хотя у него не было законного источника дохода.

Чтобы избежать задержания, он ежедневно ездил в специально оборудованном автомобиле с тремя вооруженными телохранителями, демонстрируя тем самым доступные ему возможности повышенной безопасности, выяснили сотрудники правоохранительных органов.

В то же время в ходе скоординированной совместной операции по задержанию в Риге полиция в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением «Омега», а также при участии кинологического отдела Службы государственных доходов задержала еще девять членов той же организованной преступной группы.

Еще шесть человек были арестованы в Лорето-де-Мар и Валенсии (Испания) при поддержке Национальной полиции Испании. Трое из подозреваемых были задержаны в Испании на основании европейских ордеров на арест, выданных Латвией.

В результате обысков было изъято более 110 000 евро наличными, два огнестрельных оружия, 95 патронов, четыре ручные гранаты airsoft, два бронежилета, 13 килограммов каннабиса, поддельные документы, четыре автомобиля, криптовалютные кошельки, элитные часы и принято решение о конфискации десяти объектов недвижимости общей стоимостью около 500 000 евро.

Это было одно из приоритетных расследований Национальной полиции, а также Европола. Тесное сотрудничество между всеми органами власти позволило получить необходимую информацию для выявления деятельности этой организованной преступной группы, подчеркнули в Государственной полиции.

В совместной операции в Испании принимали участие три латвийских чиновника, в Латвии также находился эксперт Европола.