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Задержан мужчина, оголявшийся перед детьми в трамваях

© LETA 7 ноября, 2024 12:13

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция задержала мужчину, который обнажался перед детьми в общественном транспорте, сообщили в полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что некий мужчина, перемещавшийся в трамваях 7-го и 11-го маршрутов в Риге, обнажал половые органы. Было зарегистрировано четыре подобных случая - два в конце сентября и два в октябре.

Полиция также установила, что во всех случаях мужчина обнажался в присутствии детей.

По этим фактам был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о развратных действиях в отношении малолетних лиц. Закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до семи лет или пробационный надзор.

Полиция получила фотографию мужчины, которую сняла одна из очевидиц происшествия. Фотография была распространена в средствах массовой информации для установления личности этого человека.

На объявление полиции откликнулся мужчина, который узнал человека на фото. Сотрудники правоохранительных органов установили его местонахождение и задержали.

Мужчина 1983 года рождения ранее не попадал в поле зрения полиции. В качестве меры пресечения он заключен под стражу.
 

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