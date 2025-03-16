«Зачем на смотровой вышке шрифт Брайля?» Очередная дискуссия в соцсети

В этом посте всего два предложения, но он, как ни странно, вызвал весьма оживленную и очень показательную дискуссию. Все началось вот с этой подписи к фото: "Шрифт Брайля на смотровой вышке в Кулдиге. Зачем незрячий поднимается на смотровую вышку?"

Как пишет автор твита, "комментарии соответствуют полнолунию", но среди них есть довольно интересные. Например:

- Аналогичные размышления при виде туалетов для инвалидов на природных объектах, куда с коляской вообще не добраться. Если ты туда добрался, с гарантией можешь отлить и в обычном туалете! Но во имя политкорректности надо делать туалеты для инвалидов. А вдруг кто-нибудь на коляске по воздуху прилетит.

- Чтобы испытать ощущения и фантазировать. Чтобы провести время с друзьями. Кто-то наверняка частично видит и что-то воспринимает визуально тоже. Возможно, незрячий на вышке приобретет гораздо больше, чем я в музее современного искусства.

- Там написано: "Не лезь, это смотровая вышка!"

- У меня в семье есть слабовидящий. На вышку не полезет. Надпись читать не будет. Даже на прогулку ходит только вместе с кем-то или по знакомым местам. Если ты не видишь, нет интереса карабкаться на вышки. Уже и так страшно сойти с тротуара на проезжую часть. Какая еще вышка?

- Не все незрячие - в полной темноте. Многие, например, отличают свет от тьмы или распознают очертания предметов. Много слабовидящих, кто не может читать глазами, но все же что-то воспринимает из окружения. Почему им нельзя делать то же самое, что и зрячим?

- Проживи один день с завязанными глазами. Поймешь. Надпись пригодится и зрячим, чтобы ночью и по пьяни понять, где находишься. Кстати, а что там написано?

- Европейский стандарт - поди, эта табличка стоила пару сотен.

- Опыт, ощущение, социализация! Но комментарии жгут. Так много желчи в людях. Части из них точно нужно принимать карсил.

- Это для неграмотных - после очередной школьной реформы.

- Каждый имеет равные права: и незрячий или слабовидящий - право подниматься на смотровые вышки, и дурак - задавать вопросы в "Х". Незрячие и слабовидящие не бесчувственны и не должны сидеть в темноте. Подъем на вышку, как и что угодно, каждый воспринимает индивидуально.

- Это может быть финансирование из фонда социального развития. Придворные дамы очень хорошо его осваивают через такие по сути ненужные вещи. Предполагаю, что незрячим интересно подняться на вышку, и им больше понравился бы ее макет, а не таблички.

- Да уж! Вот они, стереотипы. Бывают не только незрячие. Есть слабовидящие, которые видят в очках с очень сильными линзами, но буквы прочитать не могут, для этого и служит шрифт Брайля.

- Требования к строительству. Сейчас все новые офисные здания должны быть с подъемниками, табличками шрифтом Брайля и т.п., чтобы мы были инклюзивными. Что само по себе неплохо, но плохо то, что из-за этих требований удорожается бизнес и у тех, чья деятельность не связана с людьми, у которых инвалидность.

- Зрение - это еще не все. Есть еще ветер в волосах.

- Для тренировки.

- Ответить мог бы незрячий, кто поднялся.

- И дома у них тоже без окон.