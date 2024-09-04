Palaidu dēlu skolas gaitās. Pāris reižu apraudājos, bet tālāk centos nenomirt runu un dziesmu laikā. Tikpat garlaicīgi, kā pirms 20 un 30 gadiem. Manas atmiņas nav pārspīlētas. Puika arī esot mocījies.— Stihija (@Hiena_N) September 2, 2024
"Отправила сына в школу. Пару раз всплакнула, но потом старалась не умереть во время речей и песен. Было так же скучно, как и 20-30 лет назад. Мои воспоминания не преувеличены. Мальчик тоже страдал", - начала дискуссию в социальной сети Х пользователь с именем Stihija.
В комментариях многие с ней согласились.
NK: 40 минут ерунды, скучные песни, медленный вход и выход, всеобщее разложение. Почему нельзя привести первоклассников, тогда мы поем гимн Латвии, 2 минуты директору, а также представителю местного самоуправления, и все! Всего 15-20 минут. Зачем мучить детей, учителей и родителей?
Audēja: Не знаю, у меня в последние годы были непопулярные мысли по поводу празднования 1 сентября. Во-первых, по-моему, только первоклассники по-настоящему радуются этому дню, потому что они еще не знают, что их ждет. Во-вторых, это атмосфера СССР, вызывающая только тошноту. В-третьих, эти «праздники» СКУЧНЫЕ!
Minna: Длинные и скучные первые сентября готовят детей к еще более длинному и скучному выпускному.
Toms: Я все еще думаю, что эти мероприятия призваны научить держать себя в руках на очень скучных встречах и рабочих мероприятиях.
Впрочем, были и счастливые родители - у них празднование Дня Знаний заняло не так много времени..
Ilva: Мне очень понравились праздничные мероприятия в школе для детей, потому что они очень быстро закончились, мне пришлось совсем немного задержаться.
Морра: У нас было около 20 минут, коротких и лаконичных, никто не беспокоился.
Однако сообщают и о чрезмерно затянутых торжествах, на которых некоторым участникам было не только скучно, но и стало плохо до потери сознания:
Agnese Стоя почти час на солнце перед школой, трое девятиклассников потеряли сознание во время торжества... Мероприятие было слишком долгим.