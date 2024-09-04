"Отправила сына в школу. Пару раз всплакнула, но потом старалась не умереть во время речей и песен. Было так же скучно, как и 20-30 лет назад. Мои воспоминания не преувеличены. Мальчик тоже страдал", - начала дискуссию в социальной сети Х пользователь с именем Stihija.

В комментариях многие с ней согласились.

NK: 40 минут ерунды, скучные песни, медленный вход и выход, всеобщее разложение. Почему нельзя привести первоклассников, тогда мы поем гимн Латвии, 2 минуты директору, а также представителю местного самоуправления, и все! Всего 15-20 минут. Зачем мучить детей, учителей и родителей?

Audēja: Не знаю, у меня в последние годы были непопулярные мысли по поводу празднования 1 сентября. Во-первых, по-моему, только первоклассники по-настоящему радуются этому дню, потому что они еще не знают, что их ждет. Во-вторых, это атмосфера СССР, вызывающая только тошноту. В-третьих, эти «праздники» СКУЧНЫЕ!

Minna: ​​Длинные и скучные первые сентября готовят детей к еще более длинному и скучному выпускному.

Toms: Я все еще думаю, что эти мероприятия призваны научить держать себя в руках на очень скучных встречах и рабочих мероприятиях.

Впрочем, были и счастливые родители - у них празднование Дня Знаний заняло не так много времени..

Ilva: Мне очень понравились праздничные мероприятия в школе для детей, потому что они очень быстро закончились, мне пришлось совсем немного задержаться.

Морра: У нас было около 20 минут, коротких и лаконичных, никто не беспокоился.

Однако сообщают и о чрезмерно затянутых торжествах, на которых некоторым участникам было не только скучно, но и стало плохо до потери сознания:

Agnese Стоя почти час на солнце перед школой, трое девятиклассников потеряли сознание во время торжества... Мероприятие было слишком долгим.