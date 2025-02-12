Заболеваемость гриппом в Латвии остается высокой, «Covid-19» — самой низкой

Интенсивность распространения гриппа немного снизилась до 312,6 случаев на 100 000 жителей, что меньше, чем неделей ранее, когда этот показатель составлял 352,8, однако она по-прежнему оценивается как высокая, отмечает ЦПКЗ.

С начала сезона заболеваемость гриппом встречается во всех возрастных группах, а на прошлой неделе заболеваемость несколько снизилась среди детей в возрастной группе 0-14 лет, хотя и сохранилась на достаточно высоком уровне, в то время как среди взрослых заболеваемость была на среднем уровне.

На прошлой неделе грипп был клинически определен у 218 пациентов, что на 28 пациентов меньше, чем неделей ранее. Пневмония обнаружена у 113 пациентов, что на двух больше, чем неделей ранее. Другие острые инфекции верхних дыхательных путей подтверждены у 1201 пациента.

Случаи гриппа на прошлой неделе были зарегистрированы на восьми территориях мониторинга. Самая высокая интенсивность гриппа зафиксирована в Лиепае. Остальные случаи гриппа зарегистрированы в Риге, Юрмале, Екабпилсском крае, Гулбенском крае, Даугавпилсе, Елгаве и Резекне.

На прошлой неделе в стационарах на грипп были протестированы 578 пациентов, и грипп подтвержден в 110 случаях. Сейчас в Латвии доминирует вирус гриппа типа А.

Кроме того, на минувшей неделе поступило пять сообщений о смерти пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа. Все пациенты были старше 50 лет, имели ряд побочных заболеваний и факторов риска.

В свою очередь, нисходящая тенденция наблюдается по заболеваемости "Covid-19". На прошлой неделе было проведено 814 тестов на "Covid-19", что меньше, чем неделей ранее, когда было проведено 1102 теста. Инфекция "Covid-19" подтверждена в 3,4% случаев, что является самым низким показателем с начала сезона.

Всего на прошлой неделе в стационарах лечились 57 пациентов с "Covid-19", при этом основным диагнозом "Covid-19" был у 27 пациентов. На прошлой неделе также зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с этим заболеванием.

ЦПКЗ информирует, что оплаченная государством вакцинация против гриппа сейчас доступна любому жителю, так как расширен круг ее получателей. Кроме того, медицинские учреждения могут использовать имеющиеся в своих запасах вакцины для вакцинации пациентов, находящихся вне групп риска.

Вакцинация особенно рекомендована пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Кроме того, рекомендуется сделать прививку и тем, у кого запланированы медицинские манипуляции и пребывание в стационаре.