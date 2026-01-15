Чужаки на нашей земле: они стремительно «захватывают» Латвию

На сайте УОП invazivs.lv в 2025 году получено рекордное количество сообщений о наблюдаемых в природе инвазивных видах - 9774 сообщения из всех регионов. Это более чем в пять раз превышает статистику 2024 года, когда поступило 1744 сообщения.

Большая часть полученных сообщений касалась инвазивных видов животных - 5377, или 55%, в том числе чаще всего поступали сообщения о замеченных енотовидных собаках - 3335 случаев, об испанском слизне - 1376 случаев, а также об американском сигнальном раке - 202 случая.

О растениях инвазивных видов в прошлом году поступило 4397 сообщений, что составляет 45% от общего числа сообщений. Больше всего - 1686 сообщений - поступило о борщевике Сосновского, о канадском золотарнике - 1143, о недотроге железконосной - 309.

Как считает руководитель отдела УОП по проекту инвазивных видов "LatViaNature" Санта Рутковска, рост числа сообщений свидетельствует о растущем понимании обществом проблемы инвазивных видов, причиняемого ими вреда и угрозы местным видам и природному разнообразию Латвии. К сожалению, инвазивные виды продолжают распространяться во всех регионах страны. Особенно это заметно в случае с испанским слизнем, о котором в прошлом году количество сообщений увеличилось более чем в шесть раз по сравнению с 2024 годом, отметила Рутковска.

В реестр инвазивных видов включаются наблюдения экспертов по природе, сделанные при разработке природоохранных планов или подготовке заключений, а также данные, полученные в ходе реализации различных природных проектов. Значительную часть сообщений составляет информация от жителей, которые передают ее через сайт invazivs.lv или соответствующее мобильное приложение.

Каждое полученное сообщение проверяют ученые и природные эксперты из УОП, Даугавпилсского университета и Латвийского института гидроэкологии. Затем данные фиксируются на картах распространения инвазивных видов для раннего выявления, мониторинга их распространения и планирования мероприятий по ограничению этих видов.