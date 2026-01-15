Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Января Завтра: Felicita, Felikss
Доступность

Чужаки на нашей земле: они стремительно «захватывают» Латвию

© LETA 15 января, 2026 16:57

Новости Латвии 0 комментариев

Среди инвазивных видов, замеченных в прошлом году в Латвии, чаще всего встречались енотовидные собаки и испанский слизень, сообщила агентству ЛЕТА руководитель Управления охраны природы (УОП) по коммуникации в рамках проекта "LatViaNature" Анда Закенфелде.

На сайте УОП invazivs.lv в 2025 году получено рекордное количество сообщений о наблюдаемых в природе инвазивных видах - 9774 сообщения из всех регионов. Это более чем в пять раз превышает статистику 2024 года, когда поступило 1744 сообщения.

Большая часть полученных сообщений касалась инвазивных видов животных - 5377, или 55%, в том числе чаще всего поступали сообщения о замеченных енотовидных собаках - 3335 случаев, об испанском слизне - 1376 случаев, а также об американском сигнальном раке - 202 случая.

О растениях инвазивных видов в прошлом году поступило 4397 сообщений, что составляет 45% от общего числа сообщений. Больше всего - 1686 сообщений - поступило о борщевике Сосновского, о канадском золотарнике - 1143, о недотроге железконосной - 309.

Как считает руководитель отдела УОП по проекту инвазивных видов "LatViaNature" Санта Рутковска, рост числа сообщений свидетельствует о растущем понимании обществом проблемы инвазивных видов, причиняемого ими вреда и угрозы местным видам и природному разнообразию Латвии. К сожалению, инвазивные виды продолжают распространяться во всех регионах страны. Особенно это заметно в случае с испанским слизнем, о котором в прошлом году количество сообщений увеличилось более чем в шесть раз по сравнению с 2024 годом, отметила Рутковска.

В реестр инвазивных видов включаются наблюдения экспертов по природе, сделанные при разработке природоохранных планов или подготовке заключений, а также данные, полученные в ходе реализации различных природных проектов. Значительную часть сообщений составляет информация от жителей, которые передают ее через сайт invazivs.lv или соответствующее мобильное приложение.

Каждое полученное сообщение проверяют ученые и природные эксперты из УОП, Даугавпилсского университета и Латвийского института гидроэкологии. Затем данные фиксируются на картах распространения инвазивных видов для раннего выявления, мониторинга их распространения и планирования мероприятий по ограничению этих видов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?
Эксклюзив

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?

Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте
Важно

Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии
Важно

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Читать
Загрузка

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Читать

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Читать

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Важно 17:53

Важно 0 комментариев

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Читать

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

Читать

«Это какой-то Линдо-фетишист»: соцсети посмеялись над министром здравоохранения

Выбор редакции 17:43

Выбор редакции 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Читать

«Абсолютно обоснованно»: WhatsApp полностью заблокируют в России в этом году

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

Читать