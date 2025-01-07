В ходе разговора Стрейпс иронично отметил распространённый пессимизм:

"Меня всегда забавляют латыши, которые утверждают, что мы вот-вот вымрем, нас всего 1,8 миллиона, а становится всё меньше. Но посмотрите на Люксембург — там живёт всего 40 000 человек, и это одно из самых богатых государств в мире."

Приводя этот пример, он подчеркнул, что численность населения сама по себе не является главным показателем развития страны.

Стрейпс отметил, что важнее, чем численность населения, является качество жизни общества: "Это не только вопрос цифр, но и того, как общество обучается, насколько доступны рабочие места и какой уровень зарплат." Хотя динамика численности населения важна, долгосрочное развитие страны в большей степени зависит от её экономической и социальной политики.

Журналист подчеркнул, что образование и экономические возможности общества имеют решающее значение. Речь идет о том, как страна может предложить условия, в которых люди хотят жить и создавать семьи. Таким образом, акцент следует делать на улучшении качества жизни, а не только на демографических показателях.

Снижение численности населения — это вызов, но не трагедия. Карлис Стрейпс призывает смотреть на проблему с более широкой перспективы — решение кроется не в увеличении численности населения, а в повышении качества жизни общества. Будущее Латвии зависит от того, насколько успешно будет сформирована политика, укрепляющая экономику, образование и социальную стабильность.