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«Забавляют те, кто утверждают, что мы вымрем»: Стрейпс сравнил будущее Латвии с Люксембургом (2)

Редакция PRESS 7 января, 2025 09:35

Латышские СМИ 2 комментариев

В Латвии часто звучат опасения по поводу уменьшения численности населения, и многие считают это одной из самых актуальных проблем страны. Однако действительно ли ситуация настолько драматична, как обычно считают? В программе TV24 "Пресс-клуб" журналист Карлис Стрейпс поделился своим мнением на эту тему, предложив интересную перспективу.

В ходе разговора Стрейпс иронично отметил распространённый пессимизм:

"Меня всегда забавляют латыши, которые утверждают, что мы вот-вот вымрем, нас всего 1,8 миллиона, а становится всё меньше. Но посмотрите на Люксембург — там живёт всего 40 000 человек, и это одно из самых богатых государств в мире."

Приводя этот пример, он подчеркнул, что численность населения сама по себе не является главным показателем развития страны.

Стрейпс отметил, что важнее, чем численность населения, является качество жизни общества: "Это не только вопрос цифр, но и того, как общество обучается, насколько доступны рабочие места и какой уровень зарплат." Хотя динамика численности населения важна, долгосрочное развитие страны в большей степени зависит от её экономической и социальной политики.

Журналист подчеркнул, что образование и экономические возможности общества имеют решающее значение. Речь идет о том, как страна может предложить условия, в которых люди хотят жить и создавать семьи. Таким образом, акцент следует делать на улучшении качества жизни, а не только на демографических показателях.

Снижение численности населения — это вызов, но не трагедия. Карлис Стрейпс призывает смотреть на проблему с более широкой перспективы — решение кроется не в увеличении численности населения, а в повышении качества жизни общества. Будущее Латвии зависит от того, насколько успешно будет сформирована политика, укрепляющая экономику, образование и социальную стабильность.

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