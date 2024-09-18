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За время пути оплата могла подрасти? Почему конкурс на обслуживание рижских мостов завершился безрезультатно

Редакция PRESS 18 сентября, 2024 15:15

Новости Латвии 0 комментариев

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Из-за удорожания конкурс на обслуживание рижских мостов завершился безрезультатно, сообщил в среду на пресс-конференции исполнительный директор Риги Янис Ланге.

Как сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы, заявки на конкурс подали два претендента, но оба не соответствовали требованиям. После повторного объявления конкурса  через три месяца оба претендента подали новые предложения, однако на этот раз сумма самого дешевого предложения была уже примерно на 43% выше предыдущей, а предложение другого претендента подорожало на 14%. 

Для обеспечения обслуживания мостов, путепроводов и туннелей в зимний период будет организована переговорная процедура с несколькими претендентами. 

Предложения нужно подать в течение пяти дней, и после их оценки планируется, что победившее предприятие будет заниматься содержанием мостов до момента, пока в новом конкурсе не будет найден поставщик услуг на пятилетний период. 

Как сообщалось, содержание улиц Риги в ближайшие пять лет за 293,4 млн евро будут осуществлять объединение "Roadeks un LAU", компания "Vizii Urban", а также объединение предприятий "Eco Baltia vide".

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