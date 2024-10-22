За три года количество жителей Латвии в критической нужде увеличилось

Чтобы со второго полугодия следующего года можно было продолжать оказывать продовольственную поддержку и основную материальную помощь жителям Латвии и Украины, оказавшимся в кризисной ситуации, дополнительно необходимо 71,1 млн евро, подсчитало министерство.

Минблаг отмечает, что в среднем в месяц в активном статусе числится примерно 55 000 лиц со статусом нуждающегося лица в кризисной ситуации. Данные и тенденции свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем не прогнозируется быстрого и существенного сокращения числа лиц, проживающих в домохозяйствах с низкими доходами, отмечают в Минблаге.

В докладе указано, что 99% всех лиц, имеющих право на получение поддержки, пользуются этим правом.