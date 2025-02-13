За смешное вознаграждение: дело об осквернении памятника латышским легионерам передано в суд

Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, мужчину обвиняют в оказании помощи сотруднику Федеральной службы безопасности России в антилатвийском деянии. Мужчина находится под стражей с 9 февраля прошлого года.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый вместе с другим мужчиной, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил от сотрудника Федеральной службы безопасности России заказ на проведение провокационных действий на территории Литвы и Латвии. За вознаграждение в 350 евро обвиняемые должны были провести различные акции против памятных мест.

Двое мужчин умышленно выполнили приказ сотрудника российской разведки, осквернив памятник «Защитникам Курземской крепости - солдатам Латышского легиона» в Тукумском крае.

Данные действия считаются умышленной опасной вредоносной провокацией в интересах России и иностранцев, направленной против интересов и безопасности Латвийского государства, для усиления у народа Латвии чувства незащищенности и страха.

Прокуратура отмечает, что в результате преступного деяния обвиняемого также был причинен имущественный ущерб на сумму 2 367 евро.

Прокуратура ранее сообщила агентству LETA, что обвиняемый 1977 года рождения является двойным гражданином Эстонии и России и, скорее всего, был завербован российскими спецслужбами на платформе «Telegram».

29 января 2024 года двое мужчин испортили мемориал, облив его красной краской. Эти двое въехали в страну из Эстонии, пересекли границу Латвии, а затем направились в Литву. Позже они снова въехали в Латвию из Литвы и направились в Джуксте.

Обвиняемый был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) 8 февраля 2024 года на пограничном пункте Патерниеки.

Другой человек, причастный к осквернению мемориала латышским легионерам, в настоящее время находится под стражей в Литве. Этот человек также имеет двойное гражданство - Эстонии и России. Как сообщили агентству LETA в прокуратуре Латвии, прокуратура решит, просить ли Литву об экстрадиции этого человека.