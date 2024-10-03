За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Этой осенью для 106 детей в Лиепае и 34 в Южнокурземском крае не нашлось места в муниципальном детском саду. Родители до сих пор справлялись с этой проблемой как могли, но это сильно влияло на семейные бюджеты.

«За эти деньги, что мы экономим, можем много чего другого позволить. В бассейн сходить (дочке это очень нравится), другие мероприятия», — говорит Марцис Приедитис, отец девочки из Южнокурземского края.

Так называемая «нянечкина служба» будет оплачиваться из еврофондов ближайшие пять лет, что станет подспорьем и для родителей, и для самоуправлений.

Нянечки эту инновацию тоже воспринимают позитивно: если раньше плата за их услугу менялась, то теперь будет константная сумма — 428 евро.

Один ребенок может получать эту услугу не менее года и не дольше трех лет, получая ежемесячную поддержку в размере 428 евро.