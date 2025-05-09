За побег от полиции — уголовное наказание. «Но при условии, что совершено еще одно нарушение»: Андрей Юдин

- Правда, не во всех случаях, а при условии, что водитель не просто убегал, а совершил при этом еще как минимум одно административно наказуемое деяние, - отмечает важный нюанс глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин. - Согласитесь, все-таки есть большая разница между случаями, когда человек сбежал из тюрьмы и его ловит полиция, и когда водитель по какой-то причине не отреагировал на просьбу полиции остановиться. Так что в первом случае грозит уголовное наказание, во втором административное. Но если к нежеланию остановиться по требованию полиции добавится хотя бы еще одно административное правонарушение, тогда водитель уже будет наказан уголовно.

- Приведите пример.

- Например, водитель проигнорировал неоднократную просьбу полиции остановиться и бросился наутёк, при этом то и дело нарушая правила движения - резко меняет полосы движения, проезжает на перекрестке на красный свет, то есть допускает всевозможные проявления агрессивного вождения. В таких случаях, конечно, ему не уйти от уголовной ответственности.

фото - Valsts policija

Если же водитель просто проигнорировал просьбу полиции остановиться и поехал дальше, это не означает, что его сразу поймают и посадят в тюрьму. Должна же быть какая-то соразмерность в наказаниях.

Сейчас у нас наказывается административным штрафом и агрессивное вождение, и неподчинение требованию полиции остановиться. Если же водитель одновременно допустит оба этих административных нарушения, накажут его уже уголовно. Так что в этом случае мы идем в сторону ужесточения наказания и его криминализации.

Депутаты Сейма уже проголосовали за внесение таких поправок в Уголовный закон в третьем чтении. Основанием для ужесточения наказания стало то, что побег от стражей порядка чаще всего представляет собой агрессивное вождение, угрожая здоровью и жизни не только самого водителя и его пассажиров, но и других участников дорожного движения, в том числе и пешеходов.

Кстати

"Наказание за побег от полиции должно быть таким же строгим, как за употребление алкоголя за рулем или еще строже, - считает эксперт по уголовным делам экс-прокурор Янис Иевитис. Но его предложение, поданное от Объединения юристов Латвии, в Сейме не прошло, - такой законопроект, по словам главы Юридической комиссии Андрея Юдина, не рассматривался.

- Комиссия версию юристов не учла - мы рассматривали другое предложение - уголовно наказывать водителя, если им допущено два административных нарушения вместе, то есть побег от полиции и пьянство за рулем или же побег от полиции вкупе с еще каким-то правонарушением.

Каково же будет наказание?



Водителя транспортного средства, не подчинившегося приказу стражей порядка и попытавшегося от них сбежать, будут наказывать лишением свободы на срок до двух лет либо кратковременным лишением свободы, надзором пробации, общественными работами или денежным штрафом с лишением прав на управление транспортным средством на срок до пяти лет.

Как отмечают депутаты, главная задача изменений в законе – удержать водителей от такого нарушения и тем самым защитить общество от тяжких последствий.

Был без прав и рисковал жизнью

14 января этого года сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции заметили на дороге автомобиль Audi и заподозрили, что его водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Увидев патрульную машину, водитель Audi попытался скрыться и продолжил движение до бульвара Аспазияс. Во время побега он нарушил сразу несколько правил дорожного движения, в том числе превысив разрешенную скорость вдвое — там, где разрешенная скорость составляла 50 км/ч, он ехал со скоростью 101 км/ч. Кроме того, несколько раз проигнорировал красный сигнал светофора. В конечном итоге, на бульваре Аспазияс автомобиль Audi врезался в припаркованный транспорт.

В тот раз Audi управлял водитель 2002 года рождения, который не имел прав на вождение, но был трезв. В автомобиле также находилась женщина-пассажир, чья жизнь и здоровье были поставлено под угрозу действиями водителя. В общей сложности, Госполиция только на одного водителя завела 11 административных делопроизводств за различные нарушения ПДД, такие как превышение скорости, игнорирование светофоров и дорожных знаков, нарушение правил обгона, управление автомобилем без водительских прав, неповиновение требованиям правоохранителей остановиться, совершение ДТП и другие. Общая сумма штрафов составила 3 595 евро.

Был пьян и пытался избежать проверки на алкоголь

Сотрудники Отдела реагирования Северо-Латгальского участка Государственной полиции также в январе этого года в Гришканской волости Резекненского края, решили остановить автомобиль Mercedes Benz, чтобы проверить, не находится ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не подчинился законным требованиям полиции и попытался уехать. Когда стражи порядка включили спецсигналы на служебной машине, и потребовали от водителя остановиться, тот, наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой полицейские многократно призывали водителя остановить машину, но мужчина не подчинялся. В Столеровской волости нарушитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. Но и тогда он отказался выйти из автомобиля и вел себя агрессивно, в итоге его задержали. После проверки сотрудники Госполиции установили, что мужчина 1962 года рождения был за рулем в состоянии алкогольного опьянения — 1,37 промилле.

По данному инциденту было заведено два административных делопроизводства. За неповиновение лицу, уполномоченному проверять документы водителя транспортного средства, за игнорирование повторных или многократных требований остановить транспортное средство (побег) мужчине грозил штраф от 1 200 до 2 000 евро и лишение водительских прав на пять лет. Кроме того, за нарушение 4 статьи Закона об административных правонарушениях в области общественного порядка и использования государственного языка, то есть за невыполнение законных требований сотрудника или препятствование его действиям, правонарушителю может быть вынесено предупреждение или наложен штраф – до 700 евро для физического лица.

В ноябре 2024 года побег от полиции для пьяной компании во главе с водителем в ночное время с выключенными фарами закончился въездом в столб в Чекуркалнсе.

Побег пьяного водителя от полиции в декабре 2024 года начался в Риге и закончился в Марупе - в ловушке, устроенной беглецу тремя полицейскими экипажами.

За пронос в тюрьму "запрещенки" - от 2 до 5 лет заключения

Кроме того, изменения в Уголовном законе затронут и другие аспекты, в частности, пронос в места заключения запрещенных веществ и предметов, их передачу и хранение. Так, за незаконную передачу корреспонденции, денег, продуктов питания и прочего в тюрьму максимальный срок наказания ужесточен с одного года лишения свободы до двух лет. А за попытку передать в СИЗО средства связи предусматривается еще более строгое лишение свободы - на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, общественные работы или денежный штраф.