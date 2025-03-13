За «клевету на Лукашенко»: гражданина Латвии приговорили к 6 годам колонии в Белоруссии

Мужчину («Вясна» называет его «Юрийс Ганинс», «Юрыйс Ганінс» и Yurys Ganins) задержали в 2024 году, а 19 февраля ему вынесли приговор, сообщает «Вясна». Cуть обвинения неизвестна, процесс проходил в закрытом режиме, и известно о приговоре стало только сейчас, пишет «Вясна». Известно, однако, что обвинение ему предъявили по статьям о «дискредитации Белоруссии», о «клевете на Лукашенко» (т. е. об «Оскорблении представителя власти») и о «призывах к санкциям».

Судья Александр Рыбаков приговорил Ганина к шести годам колонии усиленного режима. Судя по информации «Вясны», латвиец — предприниматель, который вел бизнес в Белоруссии более 25 лет. Аналогичную гипотезу — что Ганин был постоянным жителем Белоруссии — высказывают и контакты LSM+ в среде белорусской эмиграции в Латвии.

В ноябре 2024-го Служба новостей Латвийского радио сообщала, что латвийцу Юрису Ганиньшу грозит до 10 лет тюрьмы за «клевету на Лукашенко».

Тогда белорусский политолог и политический обозреватель «Радио Свобода» Валерий Карбалевич прогнозировал, что освобождение возможно только в связи с политическими решениями. По его словам, одна из статей, по которой выдвинуто обвинение — «дискредитация республики Беларусь» «резиновая по сути».

«Любая критика какой-то политики, даже не политики, а каких-то конкретных действий местных органов власти, участкового, милиционера, можно трактовать как дискредитацию республики Беларусь. Ну и клевета на Лукашенко. То есть любая критика Лукашенко рассматривается как преступление. А многие этого не знают, приезжают и ведут себя как у себя дома, как в демократической стране. Поэтому Беларусь — это территория угрозы, причем она может появится совершенно неожиданно», — объяснял он.

По данным «Вясны», в местах лишения свободы в Беларуси содержатся 36 политических заключенных иностранцев — граждан Украины, Японии, Польши, Швеции, США, РФ, Латвии, Литвы, Армении, Казахстана, Узбекистана, а всего с 2020 года в стране политическим преследованиям подверглись не менее 75 иностранцев.

Организация сообщает о четырех гражданах Латвии, находящихся за решёткой по «политическим статьям» — кроме Юрия Ганина это Алла Соколенко, которую обвинили в «агентурной деятельности», Дмитрий Сивко (как утверждается, приговорен к принудительному лечению в психиатрической больнице с усиленным наблюдением), и Дмитрий Михайлов (по доступной информации, обвинялся в «оскорблении Лукашенко», призывах, направленных против безопасности Белоруссиии и др).

Служба госбезопасности Латвии (СГБ), министерства, политики регулярно обращаются с призывами к жителям не ездить в РФ и Беларусь. Так, перед последними новогодними выходными объясняла: в этих странах вы можете столкнуться с угрозами, шантажом и другим давлением со стороны спецслужб, а возможности латвийских структур вам помочь в такой ситуации, ограничены.