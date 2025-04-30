За чей счет банкет? Жителей Латвии возмутили дорогие закуски на встрече с министром

В сюжете были показаны кадры встречи министра образования и науки Даце Мелбарде с представителями профсоюза педагогов. На столе — клубника, черника, печенье, конфеты и вода. Илзе прокомментировала в передаче Bez tabu, что считает такие угощения излишними:

"В то время как нам приходится экономить каждый цент, а деньги нужны на серьезные дела, пора прекратить выделение представительских расходов уже и так щедро оплачиваемым бюрократам. Чернику и клубнику пусть покупают за свой счет".

Однако позже выяснилось, что встречу организовал не Минобрнауки, а Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA), и прошла она в помещении самого профсоюза. Его руководитель Инга Ванага объяснила, что организация не финансируется из госбюджета:

«Мы финансируем свою деятельность из членских взносов. И закуски покупаем сами — в магазине, где дешевле. Надеюсь, зрители не осудят наше гостеприимство, ведь мы очень ценим готовность министра нас навестить».

По её словам, на угощения потратили около 50 евро, а часть сладостей осталась ещё с предыдущего мероприятия. Она также напомнила, что финансовая деятельность профсоюза контролируется Ревизионной комиссией, а расходы строго регулируются. В прошлом году представительские траты LIZDA составили всего 722,77 евро.

Что касается министерств, то в 2023 году больше всех на угощения, напитки и сопутствующие расходы потратило Министерство иностранных дел — 270 000 евро. В эту сумму также входят аренда залов, транспортные расходы, подарки и цветы. Министерство обороны потратило около 240 000 евро. Остальные ведомства были значительно скромнее: например, Министерство культуры израсходовало всего 1744 евро.

Государственный контроль регулярно проводит проверки этих расходов. По словам директора департамента аудита и методологии Ильзе Бадере, последняя ревизия не выявила серьёзных нарушений или чрезмерных трат.