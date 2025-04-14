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Юрмала потеряла свою курортность. Есть ли шанс восстановить санатории? Вейдемане спросила у профессора Ветры (1)

Редакция PRESS 14 апреля, 2025 17:04

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Почти все санатории Юрмалы либо снесены, либо переделаны в жилые дома, либо просто «заколочены». Разговоры о возрождении города как курорта утихли, хотя Юрмала - город, имеющий наибольшие шансы на возрождение в качестве курортного города. Публицист Элита Вейдемане взяла для "Неаткариги" интервью у профессора Айварса Ветры, который не просто живет в Юрмале и может объективно рассказать о ситуации в городе, но и в 1992/93 году стал главным врачом Юрмалы. В 1995/96 г. он основал Национальный реабилитационный центр «Вайвари», а в 1995/96 г. совместно с коллегами создал программу обучения врачей-реабилитологов.

«С тех пор я работаю врачом-реабилитологом», — говорит Ветра. В 1995 году он основал Факультет реабилитации в Университете Страдыня для подготовки специалистов по реабилитации.

«Большую часть работы по реабилитации выполняют не хирурги и медсестры, а физиотерапевты, специалисты по трудотерапии, аудиологи, ортопеды и другие специалисты», — объясняет Ветра. В 2009 году был создан Центр технических вспомогательных средств. «Уже 14 лет я работаю главным специалистом по реабилитации в Восточной больнице, где я создала стационарную реабилитационную клинику», — говорит Ветра.

На вопрос Вейдемане о том, является ли Юрмала всё ещё курортным городом в традиционном понимании, Ветра ответил следующее: "Город-курорт по определению — это город, имеющий курортные ресурсы, которые никуда не исчезли. В Юрмале есть минеральные воды, грязи, сосны, море и река, а иногда даже солнце. Также имеется курортная среда — не везде, но, по крайней мере, от Булдури до Яундубулты. Это отдых и развлечения, это проживание и питание. Но… В Юрмале сейчас практически нет курортного лечения. В Юрмале когда-то была развита курортная медицина, бальнеология, как ее теперь называют в Европе, что позволяло использовать ресурсы курорта в лечебных целях", - говорит он.

По словам профессора, в Юрмале как таковых, санаториев почти не осталось. Их заменили гостиницы со спа-услугами.

"Если есть пациенты с классическими заболеваниями позвоночника, депрессией или чем-то еще, мы можем сказать — езжайте в Юрмалу отдыхать, но обещать санаторно-курортное лечение везде мы не можем. Единственное учреждение, где это можно сделать — санаторий «Яункемери», в котором, к сожалению, отсутствует атмосфера курортного города. Там хороший лечебный корпус, рядом море, но курортных городов поблизости нет: если хотите общения, вызывайте такси и езжайте в Каугури.

Также есть Национальный реабилитационный центр «Вайвари», где есть элементы курортного лечения — грязи, ванны, души, и там лечатся и украинцы. Но и там поблизости нет ничего от курорта, только пиццерия «Vaivaru stacija». Очень хорошая, но единственная во всем районе.

Реабилитационный центр «Вайвари» в настоящее время ищет свое законное место в системе здравоохранения; Минздрав намерен объявить его реабилитационно-методическим центром, хотя там практически нет научно-педагогических кадров, и с этой точки зрения развитие бальнеологических услуг вряд ли реально", - объясняет профессор.

Фактически на всю Юрмалу осталось три санатория: Яункемери, Вайвари и SIVA.

"В Булдури был хороший центр - санаторий «Беларусь». Его закрыли два года назад, поскольку правительство Латвии приняло политическое решение закрыть все, что принадлежит России и Беларуси. Также в Литве, в Друскининкае, закрыт одноименный белорусский санаторий. В Булдури санаторий «Беларусь» имел около 300 коек, в нем работало около 150 сотрудников", - напоминает профессор.

На вопрос - почему правительство Латвии до сих пор не переняло себе санаторий "Беларусь", Ветра ответил, что все боятся это сделать: "Спросите Кришьяниса Кариньша, бывшего премьер-министра. В то время я был прикреплен к больнице Страдыня в качестве эксперта, и мы даже разрабатывали планы, как интегрировать этот санаторий в систему больницы Страдыня, поскольку в больнице Страдыня, как и везде, не хватает коек для лечения второго этапа, но можно было бы и сохранить курортное лечение. Но нашим планам не суждено было сбыться, санаторий в Булдури сейчас пустует, сотрудники разъехались. Точно так же, как пустым стоит санаторий «Янтарный берег» — в Яункемери, на берегу моря. (...)

Ничего нет и в Кемери, который когда-то был известным курортом. Сейчас там находится курортный отель, который не функционирует, единственное, что было отремонтировано — это парк. Но не может быть нормального курорта без медицинского учреждения, обеспечивающего лечение и определенный уровень реабилитации", - напоминает врач.

Он говорит, что большую конкуренцию Юрмале составляет литовский Друскиненкай, где построили крытую лыжную трассу и их санатории могут не только принимать, но и развлекать клиентов круглый год.

В 90-е правительство Латвии не нашло денег на обогрев санаториев зимой. В 20-этажном санатории "Латвия" промерзли все трубы и коммуникации. Это было начало конца.

"В отличие от Литвы, руководство нашей страны не нашло средств на содержание даже небольшого государственного заказа", - печалится Ветра.

Многие санатории, например, Курортную поликлинику в Майори, которая стояла в дюнной зоне, переоборудовали под жилые помещения.

"Одним из не «замороженных» в Юрмале курортных лечебных учреждений является SIVA — Государственное агентство социальной интеграции, директором которого с 1986 по 2004 год — в то время SIVA именовался оздоровительным центром «Яундубулты» — был директор Янис Слапиньш, который нашел аргументы в пользу сохранения вверенного ему учреждения.

Затем директором стала Регина Симсоне. Она умело интегрировала различные проекты ЕС, что помогло SIVA не только выжить, но и процветать.

SIVA — это настоящий санаторий, который функционирует и может предоставить высококачественные услуги санаторно-курортной медицины или бальнеологии", - рассказывает Ветра. 

Врач напоминает, что Юрмала - это всё еще бренд, нужно только начать его правильно использовать.

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