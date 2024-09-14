Радзевич подчеркнул: "Среди бездомных есть и мужчины, и женщины. Это не проблема одного из полов. Ясно, что эти люди страдают зависимостью, но есть и обратная сторона - речь не идет о том, что зависимость у них появляется уже на улице. Если попытаться нарисовать профиль бездомного, то это скорее будет стереотип, который каждый может представить себе сам".

И вот каким этот профиль видит представитель столичной думы: "Я бы хотел охарактеризовать профиль такого человека, который может стать бездомным. И, простите, это может быть любой, кто об этом даже не задумывался! Если мы проводим черту - да, человек употребляет алкоголь, у него нет работы и так далее... Но ситуация может быть совсем иной! Человек не следит за своим здоровьем, у него высокое давление, случается инсульт, есть кредиты, он теряе работу, не может заплатить за квартиру и оказывается на улице... Что это означает? Это означает, что этот риск затрагивает, в первую очередь, любого, кто не думает и не заботится о своем здоровье, зависимостях и тому подобных вещах".

Радзевич убежден: каждый, кто заботится о своем здоровье, "уменьшает риск" стать бездомным. "Могут быть несчастные случаи. Многие люди влипают в истории из-за ДТП или других ситуаций, они тоже лишаются своих возможностей. Увы, никто от этого не защищен. Если мы говорим о профиле бездомного, мы должны думать так: делаю ли я все для того, чтобы минимизировать этот риск для себя?" - подчеркнул он.