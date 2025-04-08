Юргис Лиепниекс: увольнение Гаусса – дешевый популизм

В социальных сетях существуют разные мнения по поводу этой ситуации. Некоторые полагают, что увольнение Гаусса по сути является его «операцией по спасению» и никакой реальной пользы от нее не будет ни для Латвии в целом, ни для национальной авиакомпании. Уже появились неофициальные заявления о том, что как только Гаусс сядет в самолет и отправится домой, airBaltic также прекратит свое существование. Пока это лишь предположения на эту тему, поскольку неизвестно, какие грехи будут раскрыты не только в творчестве самого Гаусса, но и в деятельности его «друзей».
На сайте «X» Юргис Лиепниекс пишет: «Увольнение Гаусса — дешевый популизм. Совершенно безответственный вздор перед IPO. Цена и привлекательность компании точно не повысятся. Они бы договорились о более низкой зарплате, это было бы успехом, но это не так. И во сколько еще обойдется компании такое расторжение контракта? Надеюсь, мы это узнаем».
Альбертс Зиемелис считает: «Схема вышла на финишную прямую. Будет процедура банкротства или ТА, а в финале Lufthansa вытащит все за сэндвич, потому что «продать дороже было невозможно». Занавес и овации стоя».
Илзе Кусиня: «Могу лишь сказать, что ситуация с государственной авиакомпанией уже вышла на критическую финишную прямую, и спасти там ничего нельзя. Поэтому внезапное увольнение Гаусса по сути ничего не меняет. Да, и не мечтайте больше ни о каком IPO. Готовьтесь к банкротству».
Райтис Аболс: «Ну, если быть совсем честным — на какое IPO может рассчитывать AB? Вместо Гаусса можно использовать рулон туалетной бумаги, результат не изменится — AB — это труп, который накачивают государственными деньгами, чтобы создать иллюзию жизнеспособности компании».
В то же время несколько сайтов социальных сетей сообщили, что airBaltic уже много лет является объектом огромного скандала.
Gausa atlaišana - lēts populisms.— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) April 7, 2025
Pirms IPO vispār bezatbildīga muļķība. Kompānijas cenu un pievilcību noteikti necels. Būtu nodīlējuši mazāku algu, tas būtu panākums, bet šis nav. Un cik vēl šāda līguma laušana izmaksās uzņēmumam? Cerams to uzzināsim.