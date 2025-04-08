В социальных сетях существуют разные мнения по поводу этой ситуации. Некоторые полагают, что увольнение Гаусса по сути является его «операцией по спасению» и никакой реальной пользы от нее не будет ни для Латвии в целом, ни для национальной авиакомпании. Уже появились неофициальные заявления о том, что как только Гаусс сядет в самолет и отправится домой, airBaltic также прекратит свое существование. Пока это лишь предположения на эту тему, поскольку неизвестно, какие грехи будут раскрыты не только в творчестве самого Гаусса, но и в деятельности его «друзей».

На сайте «X» Юргис Лиепниекс пишет: «Увольнение Гаусса — дешевый популизм. Совершенно безответственный вздор перед IPO. Цена и привлекательность компании точно не повысятся. Они бы договорились о более низкой зарплате, это было бы успехом, но это не так. И во сколько еще обойдется компании такое расторжение контракта? Надеюсь, мы это узнаем».

Альбертс Зиемелис считает: «Схема вышла на финишную прямую. Будет процедура банкротства или ТА, а в финале Lufthansa вытащит все за сэндвич, потому что «продать дороже было невозможно». Занавес и овации стоя».

Илзе Кусиня: «Могу лишь сказать, что ситуация с государственной авиакомпанией уже вышла на критическую финишную прямую, и спасти там ничего нельзя. Поэтому внезапное увольнение Гаусса по сути ничего не меняет. Да, и не мечтайте больше ни о каком IPO. Готовьтесь к банкротству».

Райтис Аболс: «Ну, если быть совсем честным — на какое IPO может рассчитывать AB? Вместо Гаусса можно использовать рулон туалетной бумаги, результат не изменится — AB — это труп, который накачивают государственными деньгами, чтобы создать иллюзию жизнеспособности компании».

В то же время несколько сайтов социальных сетей сообщили, что airBaltic уже много лет является объектом огромного скандала.