Язык не гарантирует объединения нации: экс-министр интеграции

«Я думаю, что ситуация изменилась. Если сравнить время, когда я был министром, лет 15-16 назад, ситуация изменилась в лучшую сторону — в том смысле, что пропадает языковой барьер. То есть всё молодое поколение говорит свободно на латышском...

Но язык — не единственный фактор, который объединяет какую-то нацию. Посмотрите, например, на Западную Европу. В Германии, Франции официальные языки — немецкий и французский. Но общества там порой оказываются расколоты. Во Франции даже некоторые генералы говорят о рисках гражданской войны», — заявил Кастенс.

Отчасти проблемы Европы с иммиграцией, по его мнению, связаны с излишним либерализмом в этой сфере. Впрочем, это не означает, что Латвия должна закрываться от притока извне.

«Я считаю, нам не хватает прагматизма. Мы часто, когда говорим про иммиграцию или про подобные вопросы, впадаем в какие-то крайности. Либо пускать всех, границы открыты для всех, кто хочет приехать, или всё закрыть и никого не пускать. Если мы смотрим на иммиграцию, есть хорошие примеры — та же Австралия. Если человек образован, если он может дать пользу для этого общества, ему дорога открыта. Должна быть система, которая даёт предпочтение тем иммигрантам, которые образованы и которые могут дать добавленную стоимость экономике и процветанию страны», — считает Кастенс.