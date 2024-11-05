«Я уже тормозил, но тут…» Трагическая авария в Кенгарагсе: водитель разом сбил трех пешеходов

Юрис, который поздно вечером ехал по улице Латгалес, в какой-то момент заметил, что едущая перед ним машина вдруг начала резко тормозить. Сначала ему показалось, что столкнулось нескольких автомобилей, но взору мужчины открылась совсем другая картина - он заметил пострадавших людей.

Чтобы понять состояние пострадавших, оперативно прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели их и незамедлительно вызвали медиков, поскольку было ясно, что помощь требуется сразу нескольким пешеходам.

Представитель неотложной помощи (NMPD) Лаура Берзиня сообщает:

"Медики службы неотложной медицинской помощи оказали помощь трем пострадавшим, все они доставлены в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. На месте происшествия помощь пострадавшим оказывали четыре бригады медиков службы неотложной медицинской помощи, в том числе бригада врачей-специалистов, которые оказывают помощь на особо серьезных вызовах".

Юрис говорит, что видимость на месте аварии и в обычный день очень плохая -невозможно понять, стоит ли кто-то за бетонными столбами, собираясь неожиданно перейти дорогу. Водитель, управлявший транспортным средством, которое сбило людей, и в этой ситуации не успел вовремя заметить пешеходов.

«Они перебегали дорогу тут. Здесь нельзя перебегать, это неадекватно. Я уже тормозил, но тут...", - только и смог сказать ошарашенный произошедшим водитель.