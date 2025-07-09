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«Там мама так плакала»: на неофициальном пляже в Майори утонул 17-летний юноша. (1)

tv3.lv 9 июля, 2025 15:38

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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta automašīna.

В месте, где у берега Лиелупе пристает катер для посадки пассажиров, люди устроили неофициальный пляж. Местные жители  из Майори рассказывают, что, в основном, водными развлечениями здесь наслаждаются молодые люди. К сожалению, для одного из них, купание в водоеме стало последним.

Одна из оград на территории у Лиелупе была открыта специально, чтобы люди могли подойти к воде.  Здесь часто отдыхала молодежь, пока один из парней, нырнув в воду, больше не всплыл на поверхность.

Свидетели рассказывают, что вскоре территорию заполнили машины оперативных служб.

"Мы были дома и видели, как  они «летят»," — рассказывает рыболов.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) начала поисковые работы, также на место происшествия прибыла муниципальная полиция, которая проводила поиски на лодке, были вызваны водолазы. Командир 4 части RRP VUGD Лаурис Жердињш сообщил, что тело молодого человека было найдено примерно через 40 минут, и медики подтвердили его смерть. Молодому человеку было около 17 лет.

Валентина, услышав громкий шум, поняла, что что-то случилось. К погибшему парню сразу подошел ближайший человек.

"Там мама так плакала, что я даже не вышла наружу. Ну, скорее всего, это была мама, потому что... Я все окна на втором этаже закрыла. Там у мамы была настоящая истерика," — рассказывает женщина.

Валентина живет совсем рядом с пляжем и уже привыкла к беспорядку, который остается после отдыхающих. Несмотря на то, что вокруг пляжа установлен забор, люди всегда находят способ попасть к любимому водоему.

"Выкидывают велосипеды, разбивают бутылки, выбрасывают и все остальное. Это не первый год происходит. С тех пор, как там закрыли, стоит табличка, что купаться нельзя, но детям все равно. С подростками тяжело, они там начинают пить пиво на берегу, что-то еще. Громко слушают музыку, а если сделать замечание, отправляют дальше. Когда приходят взрослые, у нас там есть лестница. Они спускаются, купаются, переодеваются и уходят. А вот подростки, в основном, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать лет," — рассказывает Валентина.

Женщина вспоминает случай, когда один из смельчаков прыгал с пристани на второй этаж, но промахнулся и приземлился на доски первого этажа. Тогда к нему сразу же поспешили медики, чтобы спасти его жизнь, и это им удалось.

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Комментарии (1) 83 реакций
Комментарии (1) 83 реакций
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