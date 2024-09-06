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«Я рассматриваю это как схему ограбления страны»: депутат Сейма о сделке правительства по airBaltic (2)

TV24 6 сентября, 2024 07:50

Латышские СМИ 2 комментариев

Споры вокруг решения правительства продать внешним инвесторам контрольный пакет акций национальной авиакомпании airBaltic не утихают с прошлой недели. Правительство настаивает, что это мудрое решение, которое позволит привлечь привлечь около 300 млн евро, но его упрекают в том, что государство уже вложило в спасение предприятия более 500 миллионов евро денег налогоплательщиков, и теперь они могут быть пущены по ветру.

Депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте") поделился своим мнением в эфире программы TV24 "Preses klubs":

- Я рассматриваю это как схему ограбления страны. Фактически, более 500 миллионов евро, которые были выданы со стороны государства авиакомпании, их ей нужно было заработать и отдать назад... Я вижу только одно, придет некий большой инвестор, который получит неполные 80%. Даже с тем что у нас будет эта блокирующая возможность, по-моему, эта авиакомпаний уйдет из Латвии. И все эти деньги налогоплательщиков пустят по ветру.

Упоминается, что нынешний советник Министра финансов Карлис Шадурскис намедни заявил: этот блокирующий комплект акций (25%+1 акция) предприятия, обеспечивает, что это не позволит, чтобы авиакомпания ушла из Латвии. Но Зивтиньш не доверяет словам политических оппонентов:

- Я не верю "Новому Единству". Они управляют государством уже 15 лет, и нет никаких идей как зарабатывать. Сейчас страна работает только в табличках "Экселя". Идей абсолютный ноль. Единственное, что они могут - это отнимать и делить.

Как пример оригинальной идеи решения кризиса с авиакомпанией, политик предлагает выкупить за 50 миллионов евро все билеты на несезонные рейсы и раздать их местным туристическим компаниям, чтобы они привозили в Латвию туристов - минимум на три дня.

- Таких идей можно придумать много, только нет тех людей, которые их могут генерировать. Нужно думать как заработать, а не только отнимать и делить, - делает свой вывод Зивтиньш.

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