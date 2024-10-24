«Я православная, русская»: Илзе Лиепа шокирована отношением латышских родственников

По словам 60-летней Илзе, она не поддерживает отношений с родственниками. «К сожалению, мы потеряли связь.

"Хотя я никогда не разговариваю со своими латышскими родственниками о политике, однажды моя невинная фраза о том, как было бы хорошо, если бы наши дети дружили, вызвала такую ​​реакцию... Я выслушала такой выговор, что поняла: диалога не будет сейчас», — пожаловалась балерина.

"Что касается лишения литовского гражданства, я к этому отношусь спокойно. Я вообще не переживала. Я не собираюсь ехать ни в одну из стран Балтии. И у меня нет желания ехать в Европу. Хотя у меня остались прекрасные детские воспоминания о посещении бабушки и дедушки, я помню их дом в центре Риги, где родился мой отец, и каникулы в Юрмале. Все было чудесно. Я православная, русская", - говорит она.